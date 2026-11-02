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«Передишка буде короткою». Експосол Стефанішина розповіла про очікування від виборів у США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Передишка буде короткою». Експосол Стефанішина розповіла про очікування від виборів у США
Проміжні вибори визначать, яка партія контролюватиме Конгрес США протягом наступних двох років
фото: Getty Images

«Нам треба домагатися фіксації норм, що стосуються безпеки України, в американському законодавстві»

Проміжні вибори у США можуть змінити склад Конгресу та посилити вплив політиків, які виступають за підтримку України. Це може дещо полегшити для Києва роботу з американською владою, однак надовго ситуація навряд чи зміниться: після виборів у США почнеться підготовка до наступної президентської кампанії. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила колишній посол України у США Ольга Стефанішина.

Стефанішина зазначила, що після виборів може змінитися співвідношення сил у Палаті представників. Це допоможе посилити роль Конгресу та відновити баланс у відносинах із Білим домом.

«Якщо і буде якась передишка, то дуже коротка. І я не очікувала б на якісь суттєві рішення. Боротьба в рамках президентської кампанії може бути навіть більш агресивною, ніж зараз перед проміжними виборами. Тому нам треба готуватися до будь-яких сценаріїв», – зазначила Стефанішина.

Які гарантії Україна має закріпити у США

Ольга Стефанішина вважає, що Україна має домагатися законодавчих гарантій своєї безпеки у США. Зокрема, потрібно передбачити захист від припинення обміну розвідувальними даними та обмеження роботи Starlink.

Такі норми, за її словами, можна включити до оборонного та бюджетного законодавства США, а також окремих документів. Це допоможе захистити Україну від тиску з боку американської адміністрації.

«Ми жодним чином не можемо вплинути на публічну риторику або на зовнішньополітичне бачення президента Трампа, але можемо убезпечити себе від того, щоби нас змушували до капітуляції через погрози. І нам треба домагатися прописування норм, що стосуються безпеки України, в американському законодавстві незалежно від результатів проміжних виборів та не чекати два місяці, поки новообраний склад Конгресу офіційно складе присягу», – наголосила вона.

Також Стефанішина вважає, що рішення, які критично важливі для України, мають погоджуватися з Конгресом. Представники уряду США, Пентагону та розвідки повинні публічно звітувати про них перед Сенатом.

Чи підтримують Україну обидві партії США

Стефанішина заявила, що Україна зберігає підтримку і демократів, і республіканців. Як приклад вона навела ухвалення законопроєкту про посилення санкцій проти Росії, який підтримали представники обох партій.

«Однозначно зберігає. Про це свідчить ухвалення того самого «закону Грема». Звісно, покійний Ліндсі, мабуть, не так уявляв його ухвалення, але він зробив можливою цю справу свого життя, і цей закон отримав безумовну двопартійну підтримку. Хоча і став причиною конфліктів та сварок всередині Республіканської партії», – сказала експосол.

Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026закон США, спрямований на посилення санкцій проти Росії та Ірану. Закон передбачає посилення економічного тиску на Росію. Закон дає президенту США повноваження запроваджувати мита до 500% на російські товари, а також до 100% – на імпорт із країн, які купують російські енергоносії. Водночас застосування цих тарифів не є автоматичним – рішення ухвалює президент США.

Колишній посол України в США також розповіла, що за час її роботи посолкою профільні комітети Конгресу не блокували рішень щодо України. Йдеться про комітети з питань оборони, бюджету, фінансів та енергетики. Більшість їхніх голів представляють Республіканську партію.

Водночас Україні потрібно вже зараз працювати з американськими політиками, які залишаться в Конгресі після виборів. Зокрема, і з тими, хто нечасто публічно висловлюється на підтримку Києва.

«Підтримка зберігається, але вже сьогодні треба працювати з тими сенаторами і конгресменами, які залишаться в Конгресі незалежно від результатів проміжних виборів. Навіть якщо вони не помітні в публічній підтримці України», – підсумувала Стефанішина.

Як відомо, 3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, які визначать розподіл політичних сил на другу половину президентського терміну Дональда Трампа. Американці переобиратимуть усю Палату представників і частину Сенату. Результати голосування можуть вплинути на здатність Білого дому ухвалювати закони та реалізовувати свою політику. 

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Теги: вибори у США Ольга Стефанішина вибори

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