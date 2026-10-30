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Netflix продовжив культовий трилер «Дипломатка» на п'ятий сезон: сюжет серіалу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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15 жовтня на екрани вийшов четвертий сезон «Дипломатки», зйомки п’ятого офіційно підтвердили
фото з відкритих джерел

«Дипломатка» розкриває політичні інтриги, змови та секрети політики США та Великої Британії

Політичний трилер «Дипломатка» було продовжено на п’ятий сезон. Серіал розповідає про американську дипломатку та посла США у Великій Британії Кейт Вайлер, на долю якої випадають не просто випробування, а завдання завадити війнам та масштабним змовам. Про це пише «Главком» із посиланням на Variety.

Так, стримінговий сервіс Netflix оголосив про п’ятий сезон серіалу «Дипломатка». Четвертий сезон багатосерійного трилера вийшов на екрани 15 жовтня, тож уже за кілька тижнів після прем’єри з’явилася новина про заплановані зйомки наступного. Нині подробиць сюжету нового сезону не розголошують.

Проте відомо про сюжет четвертого сезону «Дипломатки», всі серії якого одночасно вийшли 15 жовтня на Netflix. Головну роль дипломатки Кейт Вайлер виконала американська акторка Кері Рассел, відома за серіалом «Фелісіті».

Головну роль дипломатки Кейт Вайлер виконала американська акторка Кері Рассел
Головну роль дипломатки Кейт Вайлер виконала американська акторка Кері Рассел
фото: Іnstagram.com/netflixua

У четвертому сезоні Кейт Вайлер опинилася між двох вогнів, головною проблемою серіалу стане міжнародна криза та питання миру між Вашингтоном і Лондоном. Дипломатка зіткнеться зі змовою президентки США Грейс Пенн та її нового віцепрезидента Гела Вайлера. Вони спробують отримати ядерну зброю Росії, що може призвести до війни між США та Великою Британією.

Головний каст серіалу «Дипломатка»
Головний каст серіалу «Дипломатка»
фото: Іnstagram.com/netflixua

Водночас сюжети попередніх сезонів розкривають міжнародні кризи, пов’язані з особистими конфліктами героїні та її чоловіка, колишнього дипломата Гела Вайлера, який не може залишатися осторонь великої політики.

Як писав «Главком», серіал «Дипломатка» вперше вийшов на Netflix у 2023 році. За попередні сезони «Дипломатка» здобула премії «Еммі» та «Золотий глобус», а також номінації на різних кінопреміях. Окрім політики, серіал показує, як боротьба за владу та кар’єру впливає на особисте життя. У четвертому сезоні до своїх ролей повернуться актори Кері Рассел, Руфус Сьюелл, Ато Ессандо, Алі Ан і Нана Менса. Також у серіалі знову з’являться Еллісон Дженні та Бредлі Вітфорд.

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Теги: серіал Netflix кіно політика дипломатія США Велика Британія

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