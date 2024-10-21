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Вибори у Молдові: Санду викликала Стояногло на дебати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вибори у Молдові: Санду викликала Стояногло на дебати
Чинна президента Молдови лідирує у виборах з результатом у 42.40%
фото з відкритих джерел

Санду закликала Стояногло провести «серйозні дебати» про те, яким кандидати в президенти бачать майбутнє Молдови

Президентка Молдови і кандидатка на новий термін на посаді Майя Санду («Дія і Солідарність») запросила на передвиборчі дебати Олександра Стояногло («Партія соціалістів»), який посів у першому турі друге місце. Про це вона заявила на брифінгу, повідомляє NewsMaker.

«Звертаюся до свого опонента. Я поважаю голоси тих, хто довірився вам. Цього тижня ми повинні провести серйозні дебати про те, яким ми бачимо майбутнє Молдови, куди ми хочемо рухатися. Нехай громадяни почують нас і ухвалять рішення. Моя команда зв'яжеться з вашою командою, щоб обговорити, як ми організуємо ці дебати», – заявила Санду.

Варто зазначити, що Стояногло поки не відповів на пропозицію.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбулися вибори президента і конституційний референдум про вступ до ЄС. Центральна виборча комісія встигла опрацювати 99,50% протоколів, і вже зрозуміло, що для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

За останніми даними, за Майю Санду проголосували 42,33% виборців. Її суперник, кандидат від Партії соціалістів Олександр Стояногло набрав 26,05% голосів. На третьому місці - кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий (13,77%). Решта кандидатів набрали менше ніж 6% голосів.

Серед тих, хто взяв участь у референдумі, 49,54% проголосували проти внесення європейського вектора до конституції, а 50,46% – за. ЦВК уже опрацювала 99,77% бюлетенів.

Раніше Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах

До слова, у Молдові завершується обробка протоколів по голосах виборців на президентських виборах та конституційному референдумі щодо євроінтеграції.

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Теги: вибори Молдова дебати Майя Санду

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