Головна Світ Політика
search button user button menu button

Парламент Молдови зазнав кібератаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Парламент Молдови зазнав кібератаки
Мережі та інформаційні системи парламенту періодично зазнають кібератак, однак їхня частота останнім зросла
фото: Reuters

Спеціалісти з'ясовують причину та наслідки кібератаки

Сервер електронної пошти парламенту Молдови зазнав кібератаки. Спеціалісти з'ясовують причини та наслідки інциденту. Про це повідомляє NewsMaker.

Як уточнили у парламенті, інцидент стався 17 жовтня. Спеціалісти з'ясовують причину та наслідки кібератаки, «вживають заходів для забезпечення цілісності даних і запобігання зловживанню та маніпуляції скомпрометованою інформацією».

«Мережі та інформаційні системи парламенту періодично зазнають кібератак, їхня частота останнім часом значно зросла», – зазначили у пресслужбі парламенту.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори та референдум щодо вступу країни до ЄС.

Як повідомлялося, Росія продовжує втручатися у виборчий процес у Молдові та витрачає мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявив у вівторок під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі.

Також поліція Молдови повідомила, що Росія займалась навчанням людей для проведення масових протестів у країні. За повідомлення правоохоронців, вони викрили схему, у межах якої людей регулярно вивозили до Росії і вже там вчили, як брати участь у протестах та громадських заворушеннях у Молдові.

Читайте також:

Теги: Молдова парламент кібератака хакер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ґабріелюс Ландсберґіс (у центрі) висловив підтримку мирного плану президента Володимира Зеленського
Литва погодила допомогу Україні на €3,5 млрд
16 жовтня, 19:11
Усім планом разом з цими додатками на сьогодні вже ознайомлені ключові союзники: США, Британія, Франція, Італія та Німеччина.
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі
15 жовтня, 21:31
Кишинів заявляє, що Тирасполь створює додаткові перешкоди для доступу представників політичних партій, журналістів і діячів культури з правого берега Дністра
Придністров'я збирається провести референдум про ставлення до Євросоюзу
11 жовтня, 20:34
У ГУР підкреслили, що атаковані обʼєкти забезпечують російську агресію проти України
Хакери ГУР атакували фінансовий сектор РФ: які компанії опинилися під ударом
2 жовтня, 17:53
Ділянка з коноплею перебуває у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України
На Одещині поліція виявила понад 300 тис. кущів конопель (фото)
30 вересня, 13:54
Австрія змінює правила працевлашутвання для українців
Австрія на жовтень готує суттєві зміни для українських біженців
27 вересня, 11:09
Усі дані на атакованих російських серверах видалені без можливості відновлення
Хакери атакували понад 800 російських серверів
27 вересня, 10:02
Швейцарія йде на поступки для працевлашутвання українців
Українцям буде легше отримати роботу у Швейцарії: подробиці
24 вересня, 04:30
Instagram Доліної хтось зламав, аби заявити від її імені про підтримку українців в цілому та батальйону «Азов» зокрема
Два майори, одна Доліна і багато фалоімітаторів. Як росіяни задонатили $1 млрд на ЗСУ Технології війни
23 вересня, 15:55

Політика

Безпілотник «Хезболли» атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю (відео)
Безпілотник «Хезболли» атакував резиденцію прем'єра Ізраїлю (відео)
КНДР пригрозила Південній Кореї оголошенням війни: що сталося
КНДР пригрозила Південній Кореї оголошенням війни: що сталося
Парламент Молдови зазнав кібератаки
Парламент Молдови зазнав кібератаки
Кремль відреагував на заяву Шольца про готовність до переговорів з Путіним
Кремль відреагував на заяву Шольца про готовність до переговорів з Путіним
Путін та Кім Чен Ин. Хто кого використає у війні з Україною?
Путін та Кім Чен Ин. Хто кого використає у війні з Україною?
Китайська компанія DJI, яка виробляє дрони, подала до суду на Пентагон
Китайська компанія DJI, яка виробляє дрони, подала до суду на Пентагон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024
26K
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»
24K
Компанія Steko, гендиректор якої облаяв військового, заявила про блокування заводу з боку ТЦК
24K
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
23K
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:55
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Ранкові заморозки, без опадів: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 06:00
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Вчора, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Вчора, 13:48

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua