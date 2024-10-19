Парламент Молдови зазнав кібератаки

Спеціалісти з'ясовують причину та наслідки кібератаки

Сервер електронної пошти парламенту Молдови зазнав кібератаки. Спеціалісти з'ясовують причини та наслідки інциденту. Про це повідомляє NewsMaker.

Як уточнили у парламенті, інцидент стався 17 жовтня. Спеціалісти з'ясовують причину та наслідки кібератаки, «вживають заходів для забезпечення цілісності даних і запобігання зловживанню та маніпуляції скомпрометованою інформацією».

«Мережі та інформаційні системи парламенту періодично зазнають кібератак, їхня частота останнім часом значно зросла», – зазначили у пресслужбі парламенту.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори та референдум щодо вступу країни до ЄС.

Як повідомлялося, Росія продовжує втручатися у виборчий процес у Молдові та витрачає мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявив у вівторок під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі.

Також поліція Молдови повідомила, що Росія займалась навчанням людей для проведення масових протестів у країні. За повідомлення правоохоронців, вони викрили схему, у межах якої людей регулярно вивозили до Росії і вже там вчили, як брати участь у протестах та громадських заворушеннях у Молдові.