Україна зробила заяву з приводу ракетної атаки Ірану на Ізраїль

МЗС України закликає усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну

Вчора Іран провів ракетну атаку проти Ізраїля. України рішуче засуджує дані удари, адже мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«МЗС України рішуче засуджує масовану іранську ракетну атаку проти Ізраїлю увечері 1 жовтня 2024 року... Вчергове закликаємо усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну, наслідки якої матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу», – зауважили в міністерстві.

Водночас МЗС зазначило, що Україна, яка вже понад два з половиною роки чинить опір неспровокованій збройній агресії, протистоїть не лише державі-агресору Росії, але і її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає російському режиму озброєння для війни проти України.

«Засуджуємо дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід. Підтримуємо оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану», – додали в міністерстві.

Нагадаємо, протистояння Ізраїлю та «Хезболли» загострюється вже кілька місяців. У ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснювала авіаудари по об'єктах Хезболли в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль.

Як повідомлялося, Ізраїль направив Ірану «прозорі попередження» про намір відповісти на будь-який обстріл своєї території та прямо вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників серед посадових осіб.

Також стало відомо, що французькі військові брали участь у відбитті ракетного удару Ірану по Ізраїлю, повідомила пресслужба канцелярії президента Еммануеля Макрона. Для цього Париж мобілізував свої військові ресурси на Близькому Сході. Раніше Еммануель Макрон рішуче засудив атаки Ірану на Ізраїль, підкресливши, що Франція мобілізувала свої військові ресурси на Близькому Сході для протидії Тегерану. Макрон також анонсував організацію конференції на підтримку ліванського народу та його інститутів, що свідчить про активність Франції у регіональних питаннях.

До слова, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї продовжує перебувати в безпечному місці після масованої атаки Тегерана по Ізраїлю. Хаменеї перевели в безпечне місце ще декілька днів тому після того, як минулого тижня при ізраїльському ударі загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.