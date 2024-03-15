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Єврокомісія виділила 500 млн євро на збільшення виробництва боєприпасів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Єврокомісія виділила 500 млн євро на збільшення виробництва боєприпасів
Фанансування дасть змогу наростити потужності з виробництва боєприпасів до 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року
фото ілюстративне

На реалізацію десятків проєктів у сфері оборонної промисловості підуть гроші з бюджетів ЄС і Норвегії

Європейська комісія у п’ятницю, 15 березня, виділила 500 млн євро на підтримку виробництва боєприпасів. Очікується, що це дозволить оборонній промисловості ЄС наростити потужності з виробництва боєприпасів до 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року, повідомила пресслужба Єврокомісії.

Єврокомісія відібрала 31 проєкт на допомогу європейській промисловості у збільшенні виробництва боєприпасів. Відібрані проекти охоплюють п'ять сфер: вибухові речовини, порох, снаряди, ракети, а також сертифікація випробувань і відновлення. На їхню реалізацію буде виділено 513 млн євро з бюджетів ЄС і Норвегії.

«Це фінансування дозволить залучити додаткові інвестиції з боку промисловості на умовах співфінансування, в результаті чого загальний обсяг інвестицій у ланцюжок постачання складе близько 1,4 млрд євро», – йдеться у повідомленні.

Планується, що програма дозволить збільшити річні виробничі потужності на понад 10 тис. тонн пороху і на понад 4,3 тис. тонн вибухових речовин. ЄС інвестує у потужності з виробництва пороху 248 млн євро та 124 млн євро у потужності з виробництва вибухових речовин.

Нагадаємо, Єврокомісія готується висунути пропозицію про конфіскацію мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених в Європі суверенних активів Росії, на підтримку України. Високопосадовець ЄС заявив, що заморожені в Європі російські активи, ймовірно, принесуть від 15 до 20 млрд євро прибутку після сплати податків у період до кінця 2027 року, залежно від динаміки світових процентних ставок.

Раніше повідомлялося, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України. 

До слова, фінансування для закупівлі 800 тис. боєприпасів для України забезпечено. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. Зокрема, глава Чехії не став уточнювати суми, які виділили окремі держави.

Читайте також: Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн
Теги: фінансування порох Єврокомісія Європейський союз

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