Азербайджан затримує військове керівництво в Карабасі

Азербайджанські прикордонники затримали так званого ексміністра оборони Нагірного Карабаху Левона Мнацаканяна

Азербайджан розпочав арешти військових високопосадовців у Нагірному Карабасі. Про це повідомило «Радіо Азатутюн».

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Так, на Лачинському контрольно-пропускному пункті азербайджанські прикордонники затримали Левона Мнацаканяна. У 2015-2018 роках він був так званим міністром оборони Нагірного Карабаху та командував «Армією оборони» сепаратистського регіону. Прикордонники відвезли Мнацаканяна до Баку.

Крім того, на чотири місяці затримано ексзаступника командувача «Армією оборони» Давида Манукяна. Влада Азербайджану звинувачує його у здійсненні терористичного акту в Карабасі.

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Раніше повідомлялося, що президент сепаратистського регіону Самвел Шахраманян веде переговори з азербайджанською стороною щодо безпечного виїзду військово-політичного керівництва з Карабаху.

Неназваний карабаський чиновник заявив, що затримання загрожує і трьом колишнім президентам Нагірного Карабаху – Бако Саакяну, Аркадію Гукасяну та Араїку Арутюняну, а також ексміністру закордонних справ та раднику президента Давиду Бабаяну.

При цьому колишній державний міністр Нагірного Карабаху Артак Бегларян припустив, що Бабаян уже затриманий.

Також повідомлялося про затримання так званого колишнього держміністра невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Рубена Варданяна.

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Нагадаємо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року

Шахраманян підписав документ у зв'язку з подіями, які «випливають із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року». Цього дня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичної операції» у Нагірному Карабасі.

Як відомо, 20 вересня Баку та Степанакерт уклали угоду про припинення вогню, яка передбачає виведення вірменських військових, розформування та роззброєння армії невизнаної республіки та виведення військової техніки. Влада Вірменії заперечувала присутність своїх військ у Карабаху.