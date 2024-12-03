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Голова МЗС Грузії виправдала паузу в перемовинах щодо вступу в ЄС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Голова МЗС Грузії виправдала паузу в перемовинах щодо вступу в ЄС
Мака Бочорішвілі висловилася про євроінтеграцію Грузії
фото з відкритих джерел

Голова МЗС Грузії заявила, що країна готова відновити переговори у разі відповідного політичного сигналу від ЄС

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що країна не відмовляється від курсу на євроінтеграцію, а лише відкладає це питання до 2028 року. Про це повідомляє Sova.

Бочорішвілі зазначила, що як у самій Грузії, так і за її межами є сили, які інтерпретують ситуацію так, як їм вигідно. За її словами, рішення про призупинення переговорів щодо вступу до ЄС було неправильно сприйнято суспільством як відмова від євроатлантичних прагнень уряду.

Вона підкреслила, що Грузія готова відновити переговори у разі відповідного політичного сигналу від ЄС, але наразі нібито не бачить готовності з європейського боку.

Міністерка також пояснила, що заява прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе була спрямована на уникнення спекуляцій навколо теми євроінтеграції, хоча деякі розцінили це як остаточне завершення цього процесу.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.  

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: Європейський союз Грузія МЗС протест мітинг

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