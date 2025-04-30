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Індія готує удар по Пакистану? Що відбувається між двома ядерними державами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Індія готує удар по Пакистану? Що відбувається між двома ядерними державами
Прем'єр-міністр Нарендра Моді надав збройним силам Індії повну свободу дій у боротьбі з Пакистаном
фото: АР (ілюстративне)

Федеральний міністр інформації та мовлення Пакистану заявив, що Індія готує удар протягом 24-36 годин​

Напруженість між Індією та Пакистаном ще більше загострилася після того, як високопоставлений пакистанський чиновник заявив сьогодні вранці, що має «достовірні розвідувальні дані» про те, що Нью-Делі проведе військові дії проти Ісламабаду протягом наступних двох днів. Ця заява пролунала на тлі закликів до стриманості з боку США та Китаю. «Главком» розповідає, що відомо наразі відбувається між двома країнами.

Федеральний міністр інформації та мовлення Пакистану Аттаулла Тарар зробив заяву після того, як Індія звинуватила Пакистан у підтримці бойовиків. За даними Нью-Делі, саме ці угруповання стоять за нещодавнім терактом в індійському Кашмірі. Внаслідок нападу, який стався минулого тижня, загинули 26 туристів. Ісламабад категорично відкидає звинувачення.

Тарар заявив, що Індія має намір використати напад як «фальшивий привід» для удару і що «на будь-який такий військовий авантюризм Індії буде відповідь впевнено і рішуче».

Напад минулого тижня викликав гнів в Індії, і прем'єр-міністр Нарендра Моді пообіцяв переслідувати нападників «до краю світу».

Як зазначає CNN, Кашмір залишається однією з найнебезпечніших гарячих точок на планеті. Регіон розділений між Індією та Пакистаном, однак обидві країни претендують на нього повністю.

З моменту здобуття незалежності від Великої Британії майже 80 років тому ці дві ядерні держави вже тричі вступали у війну через контроль над гірською територією. Нині Кашмір поділений фактичною лінією розмежування, відомою як Лінія контролю.

Реакція США та Китаю

Держсекретар США Марко Рубіо закликає до спокою і поговорить зі своїми колегами в Індії та Пакистані, заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс: «Ми звертаємося до обох сторін і говоримо їм, звичайно, не загострювати ситуацію».

Нью-Делі вважається важливим партнером для Вашингтона, оскільки він прагне протистояти впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Пакистан також вважається ключовим партнером США.

CNN наголошує, що Китай, який також претендує на контроль над частиною Кашміру і зблизився з Пакистаном в останні роки, також закликав до стриманості.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І минулого тижня провів розмову з заступником прем'єр-міністра і міністром закордонних справ Пакистану Ісхаком Даром, заявивши, що будь-який конфлікт між Пакистаном та Індією «не відповідатиме фундаментальним інтересам кожної сторони» і становить ризик для регіональної безпеки.

Затримання бойовиків

Минулого тижня Індія заявила, що провела масштабні обшуки в індійському Кашмірі, затримавши понад 1500 осіб для допиту. З того часу було затримано більше людей, хоча цифри невідомі, зазначає BBC.

Влада знесла будинки щонайменше 10 ймовірних бойовиків. Повідомляється, що принаймні один з них був пов'язаний з підозрюваним, названим у стрілянині.

Індійська поліція назвала імена трьох із чотирьох підозрюваних у нападі. За їхніми словами, двоє з них були громадянами Пакистану, а один – місцевим жителем з індійського Кашміру. Про четвертого чоловіка інформації немає. Багато з тих, хто вижив, розповіли, що бойовики спеціально націлювалися на індуїстів.

Напруженість між Індією та Пакистаном загострилася після нападу терористів поряд з містом Пахалгам у регіоні Джамму та Кашмір, який стався 22 квітня. Декілька озброєних людей відкрили стрілянину по туристам, які робили кінну прогулянку в долині Байсаран, що є популярним туристичним місцем. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання під назвою «Фронт опору». Внаслідок теракту загинули 25 індійців та один громадянин Непалу.

Нагадаємо, що федеральний міністр інформації та мовлення Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що Індія планує завдати військового удару протягом наступних 24–36 годин. За його словами, Індія намір використати інцидент у Пахалгамі як хибний привід. Він підкреслив, що будь-який акт агресії зустріне рішучу відсіч, і Індія нестиме повну відповідальність за будь-які серйозні наслідки в регіоні. ​

Згодом генсек ООН Антоніу Гутерріш на тлі напруження між Індією і Пакистаном запропонував сторонам свої «добрі послуги» для деескалації. Про це повідомив його представник Стефан Дюжаррік.

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Теги: Індія Пакистан

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