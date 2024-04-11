Вибори у США: Байден збільшив перевагу над Трампом в опитуванні

Близько 41% респондентів сказали, що проголосували б за Байдена

Близько 22% зареєстрованих виборців в опитуванні вказали, що вони ще не обрали, за кого голосуватимуть

Нове соціологічне опитування показало, що чинний президент США Джо Байден дещо збільшив свою перевагу над колишнім президентом Дональдом Трампом у передвиборчих перегонах. Про це пише Reuters.

За підсумками п’ятиденного опитування, близько 41% респондентів сказали, що проголосували б за Байдена. У той час за Трампа свої голоси віддали б 37%.

Reuters наголошує, що опитування має похибку в чотири відсоткові пункти для зареєстрованих виборців, але багато виборців є невпевненими у своєму рішенні за сім місяців до виборів, які відбудуться 5 листопада.

Водночас близько 22% зареєстрованих виборців в опитуванні вказали, що вони ще не вибрали кандидата, схилялися до сторонніх опцій або могли взагалі не голосувати.

Зазначається, що опитування включало багато способів вимірювання підтримки Байдена і Трампа, і більшість з них вказують на невелику різницю в підтримці кандидатів.

Байден мав меншу перевагу – лише один відсотковий пункт – серед усіх респондентів, але його перевага серед зареєстрованих виборців є значущою, бо люди, які вже зареєстровані для голосування, з більшою ймовірністю проголосують в листопаді, пояснює Reuters.

Reuters також вказує на слабкі місця обох кандидатів, що можуть вплинути на результат виборів: для Трампа – кримінальні звинувачення проти нього, для 81-річного Байдена – його вік та підтримка Ізраїлю, за яку його критикують деякі демократи.

Нагадаємо, незалежний кандидат Роберт Кеннеді стрімко набирає підтримку та може вплинути на результати голосувань американців на виборах президента США.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія, що дало йому достатньо голосів, щоб мати право висуватись в президенти від демократів.