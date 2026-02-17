Головна Країна Політика
У Женеві завершився перший день переговорів України, США та Росії на політичному рівні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Женеві завершився перший день переговорів України, США та Росії на політичному рівні
Перемовини триватимуть два дні
фото: Рустем Умєров

Політичні і військові групи продовжать напрацювання зранку 18 лютого

У Швейцарії українська, американська та російська делегації завершили перший раунд перемовин про завершення війни. Йдеться про переговори в політичному блоці, військова група ще працює. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що політичні і військові групи продовжать напрацювання зранку 18 лютого. За результатами перемовин очікуються заяви від усіх сторін.

Делегації на тристоронніх перемовинах
Делегації на тристоронніх перемовинах
фото: Рустем Умєров

Нагадаємо, зустріч проходитиме 17–18 лютого 2026 року у Швейцарії. У Женеві українську делегацію представляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Раніше повідомлялося, що на порядку денному перемовин – безпекові та гуманітарні питання. Глава української делегації повідомляв, що посадовці працюватимуть «конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань».

Напередодні важливих тристоронніх зустрічей у Женеві Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. 

Як повідомлялося, Кремль офіційно визнав, що на переговорах у Швейцарії обговорюватимуться територіальні питання.

Теги: Швейцарія переговори перемир'я

