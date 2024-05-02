У Швеції стартували масштабні навчання НАТО

Військово-морські сили Фінляндії та Швеції тренуються на навчаннях НАТО у Північній Норвегії

Навчання Immediate Response є частиною великої серії навчань НАТО Steadfast Defender

На півночі Швеції розпочалися навчання НАТО, в межах яких відпрацьовується підтримка американських підрозділів під час переміщення з Норвегії через Швецію до Фінляндії. Про це повідомляє ERR.

Як зазначається, протягом кількох днів північними дорогами Швеції рухатимуться військові колони завдовжки кілька кілометрів, що складаються приблизно з 200 військових машин і 1600 солдатів.

Шлях, який розпочався у вівторок у Нарвіку, проходить через Норрботтен і закінчується у Роваярві у Фінляндії, став прелюдією до навчань Immediate Response, у яких беруть участь понад 24 000 міжнародних військових.

У 2015 році відбулося подібне переміщення військ під назвою Dragon Ride з Балтійського регіону до Німеччини. Тоді метою було продемонструвати, що США знову в Європі після тривалої перерви. Це було відповіддю на російське вторгнення до України у 2014 році. Тепер ситуація значною мірою схожа. США дають зрозуміти, що контролюють розширений кордон НАТО у напрямку Арктики.

У Швеції відпрацьовується підтримка американських підрозділів. Шведи повинні забезпечити транспорт та безпеку на шляху через Атлантичний океан до північної частини Скандинавії.

Навчання Immediate Response є частиною великої серії навчань НАТО Steadfast Defender.

Нагадаємо, сухопутні війська Фінляндії у квітні розпочали щорічні військові навчання Arrow 24. Навчання пройдуть на полігоні Ніінісало

Метою маневрів є відпрацювання взаємодії між союзниками і підвищення готовності приймати міжнародну допомогу.

У навчаннях буде задіяно близько 2250 фінських солдатів, з яких 1850 – строковики, а також 500 одиниць транспорту Оборонних сил.

У маневрах також беруть участь солдати з інших країн НАТО, таких як Велика Британія, Латвія та Естонія. Чисельність міжнародних військ становить 300 осіб. Навчання завершаться 14 травня.