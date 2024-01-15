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Олексій Парновський Кандидатфізико-математичних наук

Будь-ласка, не робіть FPV-дрони у себе вдома

glavcom.ua
Дрони стали важливим елементом нашої війни. Але якщо ви до цього ніколи не робили дронів і не маєте відповідної підготовки, скоріше за все у вас або нічого не вийде
фото: ЗСУ

Робота з вибуховими речовинами, компонентами ракетного палива тощо в домашніх умовах вкрай небезпечна

Будь-ласка, не робіть FPV-дрони у себе вдома. А також ракети, боєприпаси, зброю і військову техніку.

По-перше, при цьому ви прямо підставитесь під ст.ст. 263 і 263-1 ККУ і опер із задоволенням вас прийме.

По-друге, робота з вибуховими речовинами, компонентами ракетного палива тощо в домашніх умовах вкрай небезпечна. Якщо у вас є відповідна підготовка, вас із задоволенням візьмуть до існуючих команд, що цим займаються.

По-третє, якщо ви до цього ніколи не робили дронів (ракет, боєприпасів, зброї, військової техніки — потрібне підкреслити) і не маєте відповідної підготовки, скоріше за все у вас або нічого не вийде (в кращому випадку), або вийде виріб, більш небезпечний для користувача, аніж для противника. Якщо відповідна підготовка та/або досвід у вас є, вас радо візьмуть в існуючу команду.

Якщо ж жодна команда вам не підходить і ви впевнені, що самі впораєтесь, попіклуйтесь про відповідний юридичний супровід.

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Джерело
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Теги: боєприпаси робота безпілотник

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