Російський агент Дітер С., який шпигував у Німеччині, брав участь у бойових діях на боці так званої «ДНР»

Підозрювані розглядали можливість диверсій на об'єктах військової інфраструктури Німеччини

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення трьом чоловікам у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що обвинувачені мають подвійне громадянство – німецьке та російське – і звинувачуються в агентурній діяльності на користь російських спецслужб. Обвинувальний акт був поданий 9 грудня до Сенату державної безпеки Вищого земельного суду Мюнхена.

Головним фігурантом справи є 40-річний Дітер С. з Байройта. Йому інкримінують агентурну діяльність із метою саботажу, фотографування військових об'єктів, що загрожує безпеці, та змову для небезпечного втручання в залізничний рух. Його спільниками вважаються 38-річний Александр Й. та 43-річний Алекс Д., які нібито вивчали потенційні цілі в Баварії.

За даними слідства, серед таких об’єктів були американський військовий полігон у Графенвері, де проходять підготовку українські військові, і завод поблизу Байройта, що виробляє зброю. Дітер С. також шпигував за вантажною станцією в Парсберзі, яка використовується для обробки військових транспортів.

Розслідування встановило, що підозрювані розглядали можливість диверсій на об'єктах військової інфраструктури Німеччини, включно з вибухами та підпалами, щоб послабити військову підтримку України з боку Берліна.

Головний обвинувачений мав тісні контакти з російськими спецслужбами і, за інформацією слідства, брав участь у бойових діях на боці так званої «ДНР».

Нагадаємо, що російського хокеїста Максима Сергєєва, що виступав за хокейний клуб «Заглембе Сосновець», засуджено до двох років і 11 місяців в'язниці за звинуваченням у шпигунстві. Польща депортує Сергєєва до Росії 26 травня 2025 року. До цього часу він відбуватиме покарання у Люблінській в'язниці.