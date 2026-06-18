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Після удару по Москві глава МЗС Росії вибухнув погрозами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Після удару по Москві глава МЗС Росії вибухнув погрозами
Лавров пригрозив Україні після наймасованішої атаки на Москву
фото: росЗМІ

Лавров заявив, що Кремль більше не обмежиться словами та пообіцяв регулярні масовані атаки

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після масштабної атаки українських безпілотників на Москву пригрозив новими ударами по Україні. За його словами, Росія має намір на регулярній основі завдавати масованих атак по цілях, які вважає важливими для української оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське видання Life.ru.

Коментуючи останні удари українських дронів по російській столиці, глава російського зовнішньополітичного відомства заявив, що одних лише заяв у відповідь на такі атаки недостатньо.

«Тільки слів у відповідь на дії Києва недостатньо», – сказав Лавров.

За його словами, російська армія продовжить завдавати ударів по об'єктах, які, на думку Москви, впливають на боєздатність Збройних сил України. «Це завдання поставлено Верховним головнокомандувачем, наші збройні сили виконують його і будуть виконувати», – заявив він, маючи на увазі російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що українські атаки на Москву не сприяють особистій зустрічі Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

Зокрема, Зеленський зазначив, що Україна не залишить без відповіді російські удари по своїх мирних містах і продовжить методично переносити бойові дії на територію країни-агресорки. Масштабні атаки по об'єктах у РФ є єдиним дієвим способом змусити Кремль припинити війну.

Напередодні у мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонації одного з резервуарів із паливом.

Як повідомлялося, наймасштабніший удар безпілотників по Москві та Підмосков'ю не лише паралізував інфраструктуру, а й підірвав внутрішню стабільність Росії. Мешканці навколишніх районів Москви пишуть, що на місто падає токсичний дощ.

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Теги: Сергій Лавров дрон Москва нафта росія

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