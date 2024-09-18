МВФ відклав місію до Росії

Останній раз щорічна місія МВФ відвідала Росію в листопаді 2019 року

Україна та низка європейських країн виступили проти відновлення співпраці фонду з Москвою

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відклав заплановану консультаційну місію з Росією на невизначений термін. Причиною стали технічні проблеми. Про це заявив виконавчий директор від Росії в МВФ Олексій Можин в інтерв'ю пропагандистам tass.ru.

«Керівництво фонду повідомило російську сторону і Раду директорів про те, що роботу місії буде відкладено на невизначений термін. Як причина відкладення місії згадувалася технічна неготовність місії до проведення консультацій», – зазначив Можин.

За його словами, російська сторона обізнана, що багато європейських країн «привселюдно висловлювалися про неприйнятність відновлення співпраці між МВФ і Росією, про неприпустимість проведення таких консультацій».

Можин зауважив, що підготовка до проведення консультацій розпочалася понад рік тому, ініціатива виходила від співробітників фонду. «Російська сторона ніколи не просила про проведення консультацій, але завжди висловлювала готовність ухвалити місію фонду на виконання зобов'язань у рамках Статуту МВФ. Таку готовність російська сторона знову підтверджує», – заявив виконавчий директор.

Нагадаємо, що на початку вересня МВФ повідомляв, що вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправить свою офіційну місію до Москви. Передбачалося, що місія розпочне свою роботу в онлайн-форматі 16 вересня, а потім делегація МВФ відвідає Москву для зустрічей з російськими офіційними особами до 1 жовтня.

МЗС України закликало МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими цілям і принципам Статуту ООН.

Крім того, дев'ять європейських країн висловили протест проти планів Міжнародного валютного фонду відновити місії в Росії, заявивши, що відновлення діалогу з країною-агресоркою завдасть шкоди репутації Фонду.

Зазначимо, що останній раз щорічна місія МВФ відвідала Росію в листопаді 2019 року.