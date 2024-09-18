Головна Світ Економіка
search button user button menu button

МВФ відклав місію до Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
МВФ відклав місію до Росії
Останній раз щорічна місія МВФ відвідала Росію в листопаді 2019 року
фото: imf.org

Україна та низка європейських країн виступили проти відновлення співпраці фонду з Москвою

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відклав заплановану консультаційну місію з Росією на невизначений термін. Причиною стали технічні проблеми. Про це заявив виконавчий директор від Росії в МВФ Олексій Можин в інтерв'ю пропагандистам tass.ru.

«Керівництво фонду повідомило російську сторону і Раду директорів про те, що роботу місії буде відкладено на невизначений термін. Як причина відкладення місії згадувалася технічна неготовність місії до проведення консультацій», – зазначив Можин.

За його словами, російська сторона обізнана, що багато європейських країн «привселюдно висловлювалися про неприйнятність відновлення співпраці між МВФ і Росією, про неприпустимість проведення таких консультацій».

Можин зауважив, що підготовка до проведення консультацій розпочалася понад рік тому, ініціатива виходила від співробітників фонду. «Російська сторона ніколи не просила про проведення консультацій, але завжди висловлювала готовність ухвалити місію фонду на виконання зобов'язань у рамках Статуту МВФ. Таку готовність російська сторона знову підтверджує», – заявив виконавчий директор.

Нагадаємо, що на початку вересня МВФ повідомляв, що вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправить свою офіційну місію до Москви. Передбачалося, що місія розпочне свою роботу в онлайн-форматі 16 вересня, а потім делегація МВФ відвідає Москву для зустрічей з російськими офіційними особами до 1 жовтня.

МЗС України закликало МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими цілям і принципам Статуту ООН.

Крім того, дев'ять європейських країн висловили протест проти планів Міжнародного валютного фонду відновити місії в Росії, заявивши, що відновлення діалогу з країною-агресоркою завдасть шкоди репутації Фонду.

Зазначимо, що останній раз щорічна місія МВФ відвідала Росію в листопаді 2019 року.

Читайте також:

Теги: росія МВФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія користується тіньовим флотом із застарілих суден для експорту своєї продукції
У чому небезпека тіньовому флоту РФ – роз'яснення експерта
Вчора, 23:00
Залишки двигуна, який використовувався для керування північнокорейською балістичною Hwasong-11, що була використана під час нападу на Україну 6 серпня
Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї – NYT
11 вересня, 18:57
Каховське водосховище до та після підриву дамби окупантами
До та після підриву ГЕС. Який вигляд наразі має Каховське водосховище (відео)
10 вересня, 13:43
За словами речника, якщо інформація про поставку ракет підтвердиться – це означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України
Євросоюз отримав докази постачання іранських ракет Росії
9 вересня, 18:44
У Львові 4 вересня в результаті російського ракетного удару загинуло семеро і поранено 53 особи (станом на 13:00)
Обстріли міст. Чому в найближчі два місяці ситуація може загостритися
4 вересня, 19:02
Кремль запроваджує та фінансує новий модуль військової підготовки
Кремль готує до війни школярів – британська розвідка
3 вересня, 13:15
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час візиту до Росії
Росія використовувала главу МАГАТЕ, щоб підірвати міжнародну підтримку України – ISW
28 серпня, 08:20
Російські священники окропили пожежні машини святою водою
Нафтобаза біля Ростова горить уже тиждень. Священники з іконами не допомогли
25 серпня, 16:41
Запуск російської ракети «Іскандер»
«Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні
20 серпня, 10:29

Економіка

МВФ відклав місію до Росії
МВФ відклав місію до Росії
Світовий техногігант зобов'язав співробітників відмовитися від дистанційної роботи
Світовий техногігант зобов'язав співробітників відмовитися від дистанційної роботи
У чому небезпека тіньовому флоту РФ – роз'яснення експерта
У чому небезпека тіньовому флоту РФ – роз'яснення експерта
Італія передасть Україні Samp/T: названо терміни
Італія передасть Україні Samp/T: названо терміни
Росія почала розплачуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни
Росія почала розплачуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни
Німецький вчений виявив за кордоном тіньові резерви РФ на $180 млрд
Німецький вчений виявив за кордоном тіньові резерви РФ на $180 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть непотрібні
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
29K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
21K
Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили
16K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua