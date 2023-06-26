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Каха Каладзе шокував черговою проросійською заявою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Каха Каладзе шокував черговою проросійською заявою
Мер Тбілісі Каладзе переконаний, що грузини мають радо зустрічати туристів з Росії у своїй країні
фото з відкритих джерел

Ексгравець київського «Динамо» та мер Тбілісі запрошує росіян до свого міста, попри те, що вони окупували третину його країни

Ексгравець київського «Динамо» та мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що грузинські громадяни, які виступають проти масового приїду в країну російських туристів, «лицеміри». Він заявив, що Грузія нібито радо зустрічає туристів з країни, яка окупувала частину територій у 2008 році, передає Telegram-канал «Sputnik Грузія».

Каладзе заявив, що влада країни вітає російських відпочиваючих і нагадав, як після конфлікту 2008 року до туристів з Росії ставилися в країні.

«Саакашвілі (експрезидент Грузії – «Главком») зустрічав російських туристів на контрольно-пропускному пункті «Верхній Ларс» з квітами в руках. Сьогодні ці люди із озлобленими обличчями протестують, мовляв, як російський турист може в'їжджати до Грузії. Це подвійні стандарти», – сказав Каладзе.

Зазанчимо, що під час кар'єри футболіста Каладзе виступав за тбіліське «Динамо», київське «Динамо», «Мілан». Загалом Каха зіграв 388 матчів на клубному рівні. Також на його рахунку 83 гри у складі національної команди Грузії.

Нагадаємо, що нещодавно мер Тбілісі зробив обурливу заяву, яку розхвалила пропагандистка Путіна Маргарита Симоньян. Каха Каладзе переконаний, що на Грузію тиснуть через відмову від санкцій проти РФ. Він зауважив, що від таких рішень страждатимуть лише мешканці Грузії. Політик переконаний, що санкції проти РФ зроблять його країну нещасною.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян похвалила мера Тбілісі Каху Каладзе за таку позицію щодо антиросійських санкцій. Вона впевнена, що поблажливе ставлення до країни-агресорки, яка розпочала повномасштабну війну й щодня вбиває мирних українців, а також досі окупує третину територій Грузії, є «розумною поведінкою».

Теги: Грузія росіяни

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