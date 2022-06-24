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    Політика

    Історичний саміт ЄС. Стефанчук знайшов, чим підколоти Путіна

    Стефанчук &laquo;передав привіт&raquo;&nbsp;у путінський бункер - Історичний саміт ЄС. Стефанчук знайшов, чим підколоти Путіна
    Стефанчук «передав привіт» у путінський бункер
    фото: скріншот з відео

    Новину про статус кандидата в ЄС для України почують і солдати в окопах, і кожна сім'я, яка була змушена тікати від війни за кордон

    Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук переконаний, що рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС почують навіть у бункері Путіна. Про це він заявив під час звернення до українського народу.

    «Статус кандидата до ЄС – це визнання наших із вами досягнень у становленні зрілого демократичного європейського суспільства. Міцності наших інституцій, які продовжують ефективно працювати навіть у часи повномасштабної війни», – сказав Стефанчук.

    Голова Ради вважає, що це потужний політичний меседж. Його почують і солдати в окопах, і кожна сім'я, яка була змушена тікати від війни за кордон, і кожен, хто допомагає наближати нашу перемогу.

    «Почують його і в бункері. Ми не можемо змінити географію. Росія й далі буде нашим сусідом. Але це рішення змінило історію. І в цьому випадку історія перемогла географію», – уточнив Стефанчук.

    Також Президент України Володимир Зеленський назвав отримання статусу кандидата серйозним крок у взаєминах України та ЄС.

    Нагадаємо, 23 червня, Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Також лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

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    Теги: ЄС росія окупанти саміт війна Володимир Зеленський Україна Руслан Стефанчук окупація #stoprussia
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    Історичний саміт ЄС. Стефанчук знайшов, чим підколоти Путіна