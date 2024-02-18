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Павло Клімкін Дипломат

Смерть Навального – це «чорний лебідь» для Путіна

glavcom.ua

Дві найголовніші проблеми диктатора

Смерть Навального обростатиме версіями і теоріями змови. Але для Путіна це чорний лебідь. З багатьох причин, але дві найголовніші.

По-перше, вибори Путіна отримали ще одну порцію моральної та політичної делегітимації. Всі його надії швидко або хоча б не дуже отримати рукостискання хоча б від когось на Заході теж зазнали шаленого удару.

А по-друге, і це навіть важливіше, в РФ дуже швидко з'явиться новий лідер протесту проти режиму. Або російські клани його зліплять – можливо і те, й інше. Плани Путіна перевантажувати політичну конфігурацію режиму після виборів тепер також зазнають докорінних змін. Ну і звісно цікаво, а що зараз думає Гіркін, який теж у російській в'язниці?

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Джерело
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Теги: путін росія путінський режим Олексій Навальний

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Павло Клімкін

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