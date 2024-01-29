Удвічі більша за Монако. Журналісти показали секретну дачу Путіна (фото, відео)

Путін відвідує свою дачу в Карелії щонайменше раз на рік

Площа резиденції Путіна з урахуванням обгороджених лісів і заток становить 4 кв. км

Російський диктатор Володимир Путін привласнив собі навіть водоспад. Його таємна «Північна резиденція» в Карелії захоплює все більше заповідних земель і територією вже вдвічі перевищила Монако.

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Як повідомляють розслідувачі центру «Досьє», їм вдалося побачити оновлені інтер'єри «дачі Путіна» в Карелії через 10 років після початку її будівництва. Про цю резиденцію відомо з 2016 року. Її понад десять років тому почали зводити його пітерські друзі-мільярдери, зокрема Юрій Ковальчук. Місцеві жителі кажуть, що сам диктатор з'являється тут щонайменше раз на рік після відвідин Валаамського монастиря.

Дача Путіна в Карелії фото: «Досье»

За документами площа резиденції – близько 1 кв. км, але з урахуванням обгороджених лісів і заток виходить територія в 4 кв. км, удвічі більша за князівство Монако.

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Чотириметровий водоспад Марьялахті має бути частиною національного парку, але доступ до нього обмежений парканом з колючим дротом та цілодобовою охороною. Для «господаря водоспаду» навпроти встановлено альтанку, щоб він міг поодинці милуватися перлиною національного парку.

На території три об'єкти – «Хатина рибалки», «Свіран» і «Садовий будинок». Усі вони побудовані в сучасному стилі. Поблизу одного з будинків на початку війни з'явився насип: журналісти припускають, що на ній для захисту Путіна встановлено зенітний комплекс «Панцир-С1».

Нагадаємо, журналісти російського видання «Проект» вперше опублікували інтерʼєри резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей.

До слова, російський диктатор Володимир Путін збудував «царське село» у підмосковному Ново-Огарьові. Через підставних осіб та закордонні офшори він скупив ділянки та будинки навколо своєї резиденції та роздав їх родичам