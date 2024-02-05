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Падіння Іл-76. Путінський пропагандист погрожує ударом у відповідь... по Польщі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Падіння Іл-76. Путінський пропагандист погрожує ударом у відповідь... по Польщі
Військово-транспортний літак Іл-76 впав у Білгородській області зранку 24 січня 
фото з відкритих джерел

Пропагандист заявив, що США нібито все більше провокують країну-агресорку  

Російський пропагандист Дмитро Кісельов звинуватив Сполучені Штати у знищенні військово-транспортного літака Іл-76 у Білгородській області та пригрозив ударом по польському аеродрому в Жешуві.

«У США чомусь вважають, що швидко проходячи з одного вікна Овертона в інше і провокуючи Росію все більше, їм це й надалі сходитиме з рук. Але де тоді зупинитись? Який механізм гальмування? Якщо залишилися лише військово-технічні методи, тоді як варіант польський аеродром Жешув, який є основною перевалочною базою для західної зброї для України, стає дедалі очевиднішою ціллю», – заявив пропагандист.

Кісельов додав, що спочатку треба зробити попередження та «все дуже чітко пояснити».

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ зробив заяву. У повідомленні йдеться про те, що ЗСУ продовжать знищувати військово-транспортні літаки Російської Федерації, що доставляють до аеродрому Білгорода ракети для обстрілу Харкова та Харківської області.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав під Білгородом, могли бути і ракети, і люди. За його словами, не виключено, що українських полонених могли використати як живий щит для транспортування боєкомплекту.

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Теги: пропагандист аеродром літак росія

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