Таджикистан закликав громадян утриматися від поїздок до Росії

Рекомендується утриматися від поїздок на всіх видах транспорту без необхідності

Міністерство закордонних справ не уточнило, з чим пов’язане це застереження

Таджикистан рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Росії. Відповідна заява з’явилася на сайті Міністерства закордонних справ 27 квітня.

«Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан рекомендує громадянам країни тимчасово утриматися від поїздок на територію Росії на всіх видах транспорту без необхідності», – йдеться у повідомленні.

МЗС не уточнило, з чим пов’язане це застереження.

Нагадаємо, таджикам у РФ потрібно поводитись зважено, адже усі вони де-факто підозрювані. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив лідер головної опозиційної політичної сили Таджикистану Партії ісламського відродження Мухіддін Кабірі.

Таджицький політик наголосив, що наполягає на поверненні додому усіх громадян своєї країни без винятків. Причиною він назвав підіймання у РФ хвилі мігрантофобії – зокрема і таджикофобії.

30 брезня повідомлялося, що громадяни Таджикистану масово виїжджають з РФ після стрілянини у Крокус Сіті Холі, деякі з них повідомляли про утиски.

До того ж, на тимчасово окупованих територіях України росіяни розпочали перевірки вихідців з Таджикистану. Для цього туди відправляють додаткові групи ФСБ, перед якими поставлено задачу проводити «профілактичні бесіди».