Головна Світ Політика
search button user button menu button

Таджикистан закликав громадян утриматися від поїздок до Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Таджикистан закликав громадян утриматися від поїздок до Росії
Рекомендується утриматися від поїздок на всіх видах транспорту без необхідності
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ не уточнило, з чим пов’язане це застереження

Таджикистан рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Росії. Відповідна заява з’явилася на сайті Міністерства закордонних справ 27 квітня.

«Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан рекомендує громадянам країни тимчасово утриматися від поїздок на територію Росії на всіх видах транспорту без необхідності», – йдеться у повідомленні.

МЗС не уточнило, з чим пов’язане це застереження. 

Нагадаємо, таджикам у РФ потрібно поводитись зважено, адже усі вони де-факто підозрювані. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив лідер головної опозиційної політичної сили Таджикистану Партії ісламського відродження Мухіддін Кабірі.

Таджицький політик наголосив, що наполягає на поверненні додому усіх громадян своєї країни без винятків. Причиною він назвав підіймання у РФ хвилі мігрантофобії – зокрема і таджикофобії.

30 брезня повідомлялося, що громадяни Таджикистану масово виїжджають з РФ після стрілянини у Крокус Сіті Холі, деякі з них повідомляли про утиски.

До того ж, на тимчасово окупованих територіях України росіяни розпочали перевірки вихідців з Таджикистану. Для цього туди відправляють додаткові групи ФСБ, перед якими поставлено задачу проводити «профілактичні бесіди».

Читайте також: Таджицький опозиціонер Мухіддін Кабірі: Наполягаю, усі без винятків таджики мають виїхати з Росії
Теги: Таджикистан росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Patriot та PzH 2000, які нам Нідерланди передавали у травні 2023 року
«Великий наступ» РФ на Сході. Аналіз ситуації
18 квiтня, 13:59
Правки до вільної онлайн-енциклопедії російська еліта вносить з різних причин
Російська еліта прибирає з Wikipedia згадки про своє громадянство – розслідування
15 квiтня, 17:51
Травень-червень будуть вирішальними для України і в плані постачання озброєння, і в плані переходу до нової тактики ведення війни
Травень-червень будуть вирішальними для України: ексрозвідник розповів про новий наступ РФ
14 квiтня, 17:49
Російський спортивний чиновник розкритикував очільника МОК Томаса Баха
У Мінспорту РФ влаштували істерику через МОК, який «хоче кинути Росії кістку»
12 квiтня, 13:41
The Hill: Російська пропаганда «інфікувала» Конгрес США
The Hill: Російська пропаганда «інфікувала» Конгрес США
8 квiтня, 03:40
Ураження реактивної установки відбулось під час її транспортування на території Бєлгородської області РФ
Український дрон уперше в історії вразив систему «Ураган» на території Росії
7 квiтня, 19:38
Аналітик: Розмови про наступ активізувалися саме зараз, бо Путін розраховував, що Захід послабить допомогу Україні
«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає
7 квiтня, 09:24
Найбагатшим росіянином у рейтингу став власник «Лукойлу» Вагіт Алекперов, його статки оцінюються у 28,6 мільярда доларів
Forbes оголосив про рекордну кількість російських мільярдерів у рейтингу за 2024 рік
2 квiтня, 20:00
фото: Telegram / Михайла Федорова
Необхідні рішення вже ухвалені: доступ до Starlink у росіян буде максимально обмежений
2 квiтня, 13:15

Політика

Таджикистан закликав громадян утриматися від поїздок до Росії
Таджикистан закликав громадян утриматися від поїздок до Росії
США заявили про спроби Китаю вплинути на майбутні вибори
США заявили про спроби Китаю вплинути на майбутні вибори
The Wall Street Journal: Путін не віддавав прямого наказу вбити Навального
The Wall Street Journal: Путін не віддавав прямого наказу вбити Навального
ЗМІ опублікували мирну угоду, яку Україна та Росія могли підписати навесні 2022 року
ЗМІ опублікували мирну угоду, яку Україна та Росія могли підписати навесні 2022 року
Посилення ППО України: Бельгія виділить 200 млн євро
Посилення ППО України: Бельгія виділить 200 млн євро
ЄС потрібна альтернатива НАТО: Франція хоче створити сили швидкого реагування
ЄС потрібна альтернатива НАТО: Франція хоче створити сили швидкого реагування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
14K
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
14K
Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК
11K
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8239
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
6031
У Дніпрі після вибухів виникли проблеми зі світлом та водопостачанням

Новини

28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Вчора, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Вчора, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Вчора, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Вчора, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:55

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua