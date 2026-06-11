Безпілотники атакували НПЗ на Кубані, у Криму пошкоджено мости: головне за ніч 11 червня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 11 червня 2026 року
Ніч на 11 червня відзначилася тривалою атакою безпілотників на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї та новими ударами США по Ірану. Тегеран у відповідь заявив про закриття Ормузької протоки – головного нафтового коридору планети. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 червня.
Дрони підпалили Афіпський НПЗ на Кубані
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї – на підприємстві спалахнула пожежа. Атака тривала довго: вибухи лунали кожні 5–7 хвилин, кілька дронів подолали вогонь ППО. У Краснодарі від ударної хвилі вибило вікна в житлових будинках. Завод переробляє до 7,2 млн тонн нафти на рік, виробляє авіагас і дизель для армії РФ та сировину для вибухових речовин. Це вже щонайменше дванадцята атака на НПЗ з початку повномасштабного вторгнення.
Окупований Крим під ударом: два мости пошкоджено, пожежа у Севастополі
Вночі під удар потрапив окупований Крим: пошкоджено два мости, у Севастополі спалахнула пожежа. Деталі уточнюються.
США вдарили по Ірану, Тегеран заявив про закриття Ормузу
США розпочали нові удари по Ірану: вибухи лунали в кількох іранських містах. У відповідь Тегеран заявив про повне закриття Ормузької протоки – через неї проходить близько 20% світових поставок нафти. США це спростували.
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