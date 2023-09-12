У Росії розбився бомбардувальник Су-24
На борту були два члени екіпажу
Сьогодні, 12 вересня, у Волгоградській області Росії зазнав катастрофи бомбардувальник Су-24. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
За даними видання, літак розбився біля хутора Ложки, що за 100 км від Волгограда. На борту були два члени екіпажу.
У мережі уточнюють, що виліт бомбардувальника був нібито навчальним та на борту не було боєприпасів. Рятувальники займаються пошуками пілотів, оскільки невідомо, чи встигли вони катапультуватись.
Су-24 - російський тактичний бомбардувальник. Він призначений для того, щоб завдавати ракетних і бомбових ударів, і може бити по наземних і надводних цілях.
Су-24 також здатний нести тактичні ядерні заряди.
Нагадаємо, у Росії літак авіакомпанії «Уральські авіалінії», що летів із Сочі в Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в сільській місцевості недалеко від Новосибірська, біля села Убінське.
Також повідомлялося, що у Малі розбився вже другий Су-25, переданий Росією.
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