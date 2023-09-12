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У Росії розбився бомбардувальник Су-24

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії розбився бомбардувальник Су-24
Су-24 - російський тактичний бомбардувальник, який призначений для того, щоб завдавати ракетних і бомбових ударів
фото ілюстративне

На борту були два члени екіпажу

Сьогодні, 12 вересня, у Волгоградській області Росії зазнав катастрофи бомбардувальник  Су-24. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За даними видання, літак розбився біля хутора Ложки, що за 100 км від Волгограда. На борту були два члени екіпажу.

У мережі уточнюють, що виліт бомбардувальника був нібито навчальним та на борту не було боєприпасів. Рятувальники займаються пошуками пілотів, оскільки невідомо, чи встигли вони катапультуватись.

Су-24 - російський тактичний бомбардувальник. Він призначений для того, щоб завдавати ракетних і бомбових ударів, і може бити по наземних і надводних цілях.

Су-24 також здатний нести тактичні ядерні заряди.

Нагадаємо, у Росії літак авіакомпанії «Уральські авіалінії», що летів із Сочі в Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в сільській місцевості недалеко від Новосибірська, біля села Убінське. 

Також повідомлялося, що у Малі розбився вже другий Су-25, переданий Росією.

Теги: літак рятувальники росія аварія

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