У Росії розбився бомбардувальник Су-24

Су-24 - російський тактичний бомбардувальник, який призначений для того, щоб завдавати ракетних і бомбових ударів

На борту були два члени екіпажу

Сьогодні, 12 вересня, у Волгоградській області Росії зазнав катастрофи бомбардувальник Су-24. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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За даними видання, літак розбився біля хутора Ложки, що за 100 км від Волгограда. На борту були два члени екіпажу.

У мережі уточнюють, що виліт бомбардувальника був нібито навчальним та на борту не було боєприпасів. Рятувальники займаються пошуками пілотів, оскільки невідомо, чи встигли вони катапультуватись.

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Су-24 - російський тактичний бомбардувальник. Він призначений для того, щоб завдавати ракетних і бомбових ударів, і може бити по наземних і надводних цілях.

Су-24 також здатний нести тактичні ядерні заряди.

Нагадаємо, у Росії літак авіакомпанії «Уральські авіалінії», що летів із Сочі в Омськ, здійснив екстрену посадку в полі в сільській місцевості недалеко від Новосибірська, біля села Убінське.

Також повідомлялося, що у Малі розбився вже другий Су-25, переданий Росією.