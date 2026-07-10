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Напад на поліцейських у Львові: обрано запобіжний захід 23-річному підозрюваному

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Напад на поліцейських у Львові: обрано запобіжний захід 23-річному підозрюваному
Підозрюваним є 23-річний Олег Гаврилов
фото: «Суспільне»

Підозрюваний – солдат, який з лютого перебуває у СЗЧ

Сихівський районний суд Львова 10 липня обрав запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на поліцейських під час конфлікту з працівниками ТЦК на проспекті Червоної Калини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Львів».

Чоловіка взято під варту на 60 діб без права внесення застави. Підозрюваним є Олег Гаврилов, солдат військової частини А0536, який з лютого перебуває у СЗЧ.

Зазначається, що фігуранта підозрюється у хуліганстві та грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Крім того, його звинувачують в умисному заподіянні двом працівникам поліції легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків.

Строк тримання під вартою завершується 6 вересня 2026 року включно.

Нагадаємо, увечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові стався конфлікт за участю військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП, поліцейських і близько 200 цивільних. За даними прокуратури, група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула службовий автомобіль військових, а під час втручання поліції один із учасників напав на заступника начальника районного управління поліції, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Згодом правоохоронці ідентифікували учасників нападу на військовослужбовців під час сутичок у Сихівському районі Львова. Учасники сутички записали відеозвернення: у ньому вони вибачилися за свою поведінку та пообіцяли приєднатися до лав Збройних сил.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував конфлікт громадян з працівниками ТЦК у Львові. «На мій погляд, історія дуже погана. І дуже погане ставлення до людей у військовій формі, так не має бути. Деякі деталі мені сьогодні доповів міністр Клименко, Міністерство внутрішніх справ буде розбиратись з цим в рамках чинного законодавства, а Міністерство оборони повинно зробити все, все що вони обіцяли», – сказав він.

Також Міністерство оборони наголосило, що єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що за конфлікти між військовими та цивільними відповідальність несуть уряд, військово-політичне керівництво та органи місцевого самоврядування.

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Теги: Національна поліція України Львів скандал мобілізація

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