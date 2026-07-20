Познань: група поляків побила пенсіонера, який заступився за українця

Правоохоронці вже опитали свідків інциденту та вилучили записи з камер відеоспостереження на зупинці й у трамваї

Після нападу потерпілий частково втратив пам'ять, поліція розшукує трьох нападників

У польському місті Познань троє чоловіків побили 60-річного місцевого жителя, який заступився за українського хлопчика після образ на його адресу. Внаслідок нападу потерпілий частково втратив пам'ять. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

За словами речника Воєводського управління поліції в Познані Анджея Боровіака, інцидент стався 17 липня у трамваї. Троє пасажирів ображали українського хлопчика, після чого 60-річний поляк зробив їм зауваження та став на його захист.

Після цього між чоловіками виник конфлікт. Коли трамвай зупинився, нападники вивели потерпілого з вагона та почали його бити.

Унаслідок побиття чоловік отримав травми та частково втратив пам'ять. Наступного дня за ним доглядала дружина, а ввечері 18 липня подружжя звернулося до поліції із заявою.

Правоохоронці вже опитали свідків інциденту та вилучили записи з камер відеоспостереження на зупинці й у трамваї. Наразі поліція встановлює особи трьох чоловіків, причетних до нападу.

Нагадаємо, в польському місті Плоцьк дорослий чоловік напав на українського підлітка та його подругу за те, що вони ромовляли українською мовою