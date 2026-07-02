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У Польщі чиновник втратив посаду після сварки з українським таксистом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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У Польщі чиновник втратив посаду після сварки з українським таксистом
Польський посадовець Пйотр Матан поскандалив із українським таксистом
фото: Свентокшиське воєводське управління

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому зафіксовано суперечку між Пйотром Матаном і водієм таксі

У Польщі спалахнув скандал навколо чиновника й місцевого політика від «Громадянської коаліції» (Koalicja Obywatelska) Пйотра Матана. У соцмережах з’явилося відео його сварки з українським таксистом, після чого посадовця було звільнено з посади уповноваженого воєводи, а партія розпочала дисциплінарне провадження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на PAP.

Початок скандалу

Сам конфлікт стався ще в лютому, утім широкого розголосу він набув лише через кілька місяців. Це сталося, коли в мережі почав ширитися відеозапис інциденту. Увечері 1 липня в соціальних мережах з’явилося відео, на якому зафіксовано суперечку між Пйотром Матаном і водієм таксі. Словесна перепалка переросла в конфлікт із лайкою та штовханиною.

Під час сварки політик звернувся до водія зі словами: «Ти знаєш, хто я? Ти зараз ліцензію втратиш, тож схаменися». Після цього Матан повідомив, що є уповноваженим воєводи та помічником депутата.

Свентокшиське воєводське управління відреагувало на відео звільненням чиновника. Причиною відомство назвало «неприйнятну поведінку».

Воєвода Юзеф Брик наголосив, що не буде терпіти використання службового становища в особистих цілях і неповагу до інших людей.

Реакція партії

Голова Свентокшиського осередку «Громадянської коаліції», депутат Артур Ґєрада повідомив, що Матана також відсторонили від виконання обов’язків помічника депутата.

За словами представника політсили, після з’ясування всіх обставин буде ухвалено подальші рішення.

У четвер, 2 липня, партія також розпочала дисциплінарне провадження щодо політика.

Позиція Пйотра Матана

Пйотр Матан розповів, що інцидент стався ще в лютому 2026 року після того, як водій нібито відмовився виконувати вже оплачений рейс через те, що одна з пасажирок мала з собою їжу.

Політик визнав, що апелював до своєї посади, однак пояснив це бажанням домогтися виконання замовлення і безпечного повернення пасажирів додому.

Водночас чиновник заперечив звинувачення у фізичному насильстві та образах на адресу українського водія. «Я не штовхав і не бив водія. Я та люди, які були зі мною, були тверезими», – наголосив Матан.

Посадовець запевнив, що не має упередженого ставлення до громадян України, а сам запис назвав провокацією, зробленою для популярності в соцмережах.

Він підсумував, що тимчасово призупиняє своє членство в партії до завершення розслідування.

Відомо, що Пйотр Матан був уповноваженим Свентокшиського воєводи з питань співпраці з місцевими громадами та солтисами, а також є депутатом повітової ради Єнджеюва, обраним від «Громадянської коаліції» на місцевих виборах 2024 року

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

До слова, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.

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Теги: Польща таксі українці конфлікт скандал

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