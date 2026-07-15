Шрифт на банкноті буде замінено на офіційну версію без авторських варіацій

Голова банку Пишний подякував спільноті дизайнерів за уважність та небайдужість

Національний банк України оновить стилістику напису номіналу нової банкноти в 2000 грн після скандалу навколо походження використаного шрифту, повідомляє «Главком».

«Ми проаналізували матеріали публічної дискусії, зокрема аргументи щодо стилістичної подібності створеного художниками Національного банку напису номіналу банкноти до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження. Якщо раніше це питання могло розглядатися як суто фахова дискусія, зокрема щодо технічних аспектів виконання напису (шрифтовий пакет НБУ не використовувався), то сьогодні це справа принципу: для Національного банку України неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, з роботою громадянки країни-агресора», – наголосили в банку.

Новий напис на банкноті буде створено в повній відповідності до вигляду літер в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій.

«Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії – у Національного банку є ліцензія, і юридично питань тут немає. Але для нас є питання цінності. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора – самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила Росія», – прокоментував ситуацію голова НБУ Андрій Пишний.

НБУ змінить скандальний шрифт на банкноті в 2000 грн фото з відкритих джерел

Оновлений напис буде виконано на нових банкнотах номіналом 2 000 гривень. Оскільки банкнота ще не запущена у виробництво, то внесення змін до оформлення не вплине на строки її введення в обіг. Банкнота, як і анонсувалося, буде введена в обіг 4 вересня 2026 року.

Як уточнили в банку, елементи дизайну банкнот виготовляються художниками НБУ в спеціальному захищеному програмному середовищі, яке унеможливлює використання сторонніх неавторизованих елементів, зокрема пакетів шрифтів.

Графічні елементи напису безпосередньо вимальовуються художниками у захищеному програмному середовищі, тобто стандартні шрифтові пакети не використовуються безпосередньо під час створення напису номіналу. Використання авторських творів замість готових продуктів передбачене для забезпечення підвищення рівня захищеності банкнот.

За основу для створення написів художники Національного банку використовують окремі елементи ліцензійних шрифтів, що в процесі можуть видозмінюватися художниками у межах наявної ліцензії як авторська версія.

Нагадаємо, банкноту номіналом 2 тис. грн Нацбанк презентував 10 липня під час брифінгу: її фіолетову гаму та дизайн приурочили до Василя Стуса, на купюрі зображено портрет поета, головний корпус Донецького національного університету його імені, а також підпис і цитата митця.

Дизайн банкноти спричинив скандал в соцмережах: шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль звернув увагу на походження кириличної версії шрифту Bickham Script, застосованого на банкноті. За його словами , на банкноті із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса застосували кириличну версію шрифту Bickham Script. Офіційна кирилична версія від Adobe з'явилася лише у 2016 році, однак, за інформацією Гдаля, ще у 2005 році власну кириличну версію цього шрифту розробила дизайнерка з Росії Алєксандра Гофман. Саме цю версію, на думку Гдаля, застосували під час друку банкноти.