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Росія залишила у своєму посольстві в Норвегії лише двох дипломатів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росія залишила у своєму посольстві в Норвегії лише двох дипломатів
Норвегія вимагала від Росії скоротити дипломатичне представництво в Осло
фото з відкритих джерел

Норвезька сторона раніше вимагала від Росії скоротити дипломатичне представництво

Посольство Росії в Норвегії оголосило в понеділок про зменшення чисельності свого консульського штату до двох осіб. Про це інформує агентство Reuters. 

«Відповідно до вимог норвезької сторони про скорочення до 17 жовтня 2024 року дипломатичний контингент посольства в його консульському відділі буде скорочено лише до двох дипломатів», – йдеться у заяві посольства.

Після такого рішення у Норвегії буде скорочено кількість консульських послуг для росіян, які там проживають.

Норвегія та Росія мають довготривалі відносини, які протягом останніх років значно погіршилися через низку факторів, зокрема через агресію Росії в Україні. Хоча країни мають спільні інтереси, такі як безпека в Арктиці та екологічні питання, відносини між ними ускладнені через військові дії Росії та політику НАТО.

Норвегія активно підтримує санкції проти Росії в рамках міжнародної коаліції, яка реагує на російську агресію. У липні 2024 року Норвегія оголосила про свою готовність підтримувати новий пакет санкцій ЄС, що спрямовані на енергетичний та фінансовий сектори Росії, а також на низку окремих осіб і організацій, що мають відношення до військових дій.

Нагадаємо, раніше в Норвегії запланували створити стіну на кордоні із Росією. Згідно з інформацією, норвезька влада захотіла побудувати огорожу після того, як до аналогічного рішення дійшла Фінляндія. Кордон Норвегії з Росією становить близько 200 км. На ній розташований єдиний контрольно-пропускний пункт – Борисоглібськ у Мурманській області РФ (з норвезької сторони – Стурскуг).

До слова, Норвегія зафіксувала стрибок радіації на кордоні з РФ. Радіаційні рівні вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища. 

Як повідомлялось раніше, норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре анонсував новий пакет фінансової допомоги для поранених українців. За допомогою цих грошей стане можливою евакуація поранених для лікування у Європу. 

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Теги: росія міністр санкції Норвегія військові кордон безпека

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