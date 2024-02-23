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Російські губернатори та посадовці інших країн. Хто потрапив під нові санкції ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські губернатори та посадовці інших країн. Хто потрапив під нові санкції ЄС
Європейський Союз ухвалив 13-й пакет антиросійських санкцій
фото з відкритих джерел

Зокрема, під обмеження потрапили міністр оборони КНДР та генсек Білоруського товариства Червоного Хреста

Європейський союз у межах 13-го пакета санкцій проти Росії запровадив обмеження щодо низки губернаторів, «чиновників» на окупованих територіях і представників КНДР. Про це йдеться в журналі Європейського Союзу.

ЄС запровадив санкції проти окупаційних чиновників та колаборантів:

  • голови «парламенту ДНР» Артема Жоги;
  • голови «уряду Херсонської області» Андрія Олексієнка,
  • «міністра праці та соціальної політики» Алли Бархатнової, «міністра промисловості» Семена Машкауцана;
  • т.в.о. «міністра охорони здоров'я області» Артиша Сата; «міністра освіти» Олексія Галченкова;
  • «міністра інформаційної політики» Євгена Брикова; «міністра освіти, науки і молоді Республіки Крим» Валентини Лаврик;
  • заступника голови кримської «Державної ради» Володимира Бобкова;
  • голови «адміністрації міста Євпаторія» Олени Демидової;
  • «судді Київського районного суду» міста Сімферополя Ольги Кузнєцової.

Також під санкції потрапили російські губернатори, зокрема:

  • губернатор Ханти-Мансійського автономного округу – Югри – Наталія Комарова;
  • губернатор Пензенської області Олег Мельниченко;
  • губернатор Рязанської області Павло Малков;
  • губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков;
  • губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Під обмеження потрапили чиновники з інших країн:

  • міністр оборони КНДР Кан Сун Нам;
  • генеральний секретар Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов;
  • голова Новополоцького міськвиконкому Дмитро Демидов;
  • член паралімпійської збірної Білорусі Олексій Талай.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Європейський Союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Зокрема, Росія у відповідь на новий пакет санкцій Євросоюзу оголосила власні заходи, які передбачають розширення списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію країни-агресорки.

До слова, до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України Велика Британія запровадила нові санкції щодо країни-агресора та вперше вирішила масштабно атакувати нафтогазовий експорт. Під обмеження потрапили проєкт «Арктик СПГ-2», його голова та керівництво «Новатека», а також європейські та турецькі судновласники, які перевозять російські нафту та нафтопродукти.

Теги: санкції війна червоний хрест Північна Корея росіяни

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