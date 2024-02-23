Російські губернатори та посадовці інших країн. Хто потрапив під нові санкції ЄС
Зокрема, під обмеження потрапили міністр оборони КНДР та генсек Білоруського товариства Червоного Хреста
Європейський союз у межах 13-го пакета санкцій проти Росії запровадив обмеження щодо низки губернаторів, «чиновників» на окупованих територіях і представників КНДР. Про це йдеться в журналі Європейського Союзу.
ЄС запровадив санкції проти окупаційних чиновників та колаборантів:
- голови «парламенту ДНР» Артема Жоги;
- голови «уряду Херсонської області» Андрія Олексієнка,
- «міністра праці та соціальної політики» Алли Бархатнової, «міністра промисловості» Семена Машкауцана;
- т.в.о. «міністра охорони здоров'я області» Артиша Сата; «міністра освіти» Олексія Галченкова;
- «міністра інформаційної політики» Євгена Брикова; «міністра освіти, науки і молоді Республіки Крим» Валентини Лаврик;
- заступника голови кримської «Державної ради» Володимира Бобкова;
- голови «адміністрації міста Євпаторія» Олени Демидової;
- «судді Київського районного суду» міста Сімферополя Ольги Кузнєцової.
Також під санкції потрапили російські губернатори, зокрема:
- губернатор Ханти-Мансійського автономного округу – Югри – Наталія Комарова;
- губернатор Пензенської області Олег Мельниченко;
- губернатор Рязанської області Павло Малков;
- губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков;
- губернатор Тульської області Олексій Дюмін.
Під обмеження потрапили чиновники з інших країн:
- міністр оборони КНДР Кан Сун Нам;
- генеральний секретар Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов;
- голова Новополоцького міськвиконкому Дмитро Демидов;
- член паралімпійської збірної Білорусі Олексій Талай.
Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Європейський Союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.
Зокрема, Росія у відповідь на новий пакет санкцій Євросоюзу оголосила власні заходи, які передбачають розширення списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію країни-агресорки.
До слова, до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України Велика Британія запровадила нові санкції щодо країни-агресора та вперше вирішила масштабно атакувати нафтогазовий експорт. Під обмеження потрапили проєкт «Арктик СПГ-2», його голова та керівництво «Новатека», а також європейські та турецькі судновласники, які перевозять російські нафту та нафтопродукти.
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