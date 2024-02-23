Російські губернатори та посадовці інших країн. Хто потрапив під нові санкції ЄС

Зокрема, під обмеження потрапили міністр оборони КНДР та генсек Білоруського товариства Червоного Хреста

Європейський союз у межах 13-го пакета санкцій проти Росії запровадив обмеження щодо низки губернаторів, «чиновників» на окупованих територіях і представників КНДР. Про це йдеться в журналі Європейського Союзу.

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ЄС запровадив санкції проти окупаційних чиновників та колаборантів:

голови «парламенту ДНР» Артема Жоги;

голови «уряду Херсонської області» Андрія Олексієнка,

«міністра праці та соціальної політики» Алли Бархатнової, «міністра промисловості» Семена Машкауцана;

т.в.о. «міністра охорони здоров'я області» Артиша Сата; «міністра освіти» Олексія Галченкова;

«міністра інформаційної політики» Євгена Брикова; «міністра освіти, науки і молоді Республіки Крим» Валентини Лаврик;

заступника голови кримської «Державної ради» Володимира Бобкова;

голови «адміністрації міста Євпаторія» Олени Демидової;

«судді Київського районного суду» міста Сімферополя Ольги Кузнєцової.

Також під санкції потрапили російські губернатори, зокрема:

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губернатор Ханти-Мансійського автономного округу – Югри – Наталія Комарова;

губернатор Пензенської області Олег Мельниченко;

губернатор Рязанської області Павло Малков;

губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков;

губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Під обмеження потрапили чиновники з інших країн:

міністр оборони КНДР Кан Сун Нам;

генеральний секретар Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов;

голова Новополоцького міськвиконкому Дмитро Демидов;

член паралімпійської збірної Білорусі Олексій Талай.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Європейський Союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Зокрема, Росія у відповідь на новий пакет санкцій Євросоюзу оголосила власні заходи, які передбачають розширення списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію країни-агресорки.

До слова, до річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України Велика Британія запровадила нові санкції щодо країни-агресора та вперше вирішила масштабно атакувати нафтогазовий експорт. Під обмеження потрапили проєкт «Арктик СПГ-2», його голова та керівництво «Новатека», а також європейські та турецькі судновласники, які перевозять російські нафту та нафтопродукти.