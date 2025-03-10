Історія топ-крота. Як СБУ переграла росіян

Затримання Службою безпеки топ-крота: зберегли сотні мільйонів та не допустили збою в роботі стратегічних підприємств

Історія, про яку ми дізналися 8 березня, більше схожа на шпигунський детектив чи голлівудський фільм подібної тематика. Втім, сюжет про який піде мова, цілком реальний. І, якби не професіоналізм спецслужби, міг би коштувати Україні дуже дорого.

У суботу стало відомо, що СБУ затримала чергового «топ-крота». На цей раз у Державному космічному агентстві. Агент мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків. Цікаво, що фсб завербувала «крота» у 2024 році. Завербувала через дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. «Кріт» погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію планував переїхати до рф. Але був один нюанс: зрадник був викритий Службою. І виявлення такого «крота» стало гарною можливістю «годувати» тривалий час ворога дезінформацією. Паралельно спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами. Простіше кажучи, СБУ переграла росіян і годувала їх «дезою».

Серед завдань, які перед «кротом» ставила фсб, був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обов’язків. Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів ВПК, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки. Російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах.

Історія російського «крота» закінчилась затриманням під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості. Думаю для чиновників навколо, та й тих хто дивився ці кадри в записі, таке затримання – корисна профілактика від «поганих думок». Але давайте на секунду уявимо, що могло статись, якби підлеглі Малюка не виявили «топ-крота» на ранньому етапі його діяльності? Перше – це збитки на сотні мільйонів гривень. Це без перебільшення. Але і це не основне. Друге - Україна могла втратити ключове для неї зараз виробництво зброї. Його важливість саме сьогодні неможливо визначити жодними грошима. І третє – внаслідок ударів могли загинути люди на цих виробництвах. Тому шкода, яку міг нанести цей чиновник, величезна. А так зрадник, сам того не знаючи, попрацював на благо України, дезінформуючи ворога.

Те, що сьогодні в Україні є спецслужба, яка раз за разом випереджає ворога, важлива перевага нашої держави. А СБУ випереджає, як у діях на ворожій території та на фронті, так і викриваючи агентів ворога в тилу. Мати потужну спецслужбу під час війни – одна з ключових цеглин обороноздатності країни. Певний відсоток зрадників був і всіх країнах, про що свідчить історія будь-якої війни. Важливо тих зрадників, що ризикнули піти на співпрацю з ворогом, вчасно виявляти. Щоб у інших навіть думки не були дивитись у сторону рф. І історія «топ-крота» з космічного агентства – ідеальний приклад правильної роботи нашої спецслужби.