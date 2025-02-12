Ривка Лазар і Шолом Вольф одружаться в Ізраїлі

Сьогодні, 12 лютого, в Ізраїлі дочка головного рабина Росії Берла Лазара, Ривка Лазар, виходить заміж за Шолома Вольфа, сина рабина Одеси та півдня України Авраама Вольфа. Про це повідомили російські пропагандисти «РИА Новости» з покликанням на власні джерела. Торік у грудні про підготовку весілля інформував Московський єврейський общинний центр.

Церемонія одруження пройде в Ізраїлі, в одному з найкращих залів країни. Про гостей, запрошених на церемонію, нічого не повідомляється. Очікується, що весілля пройде з дотриманням усіх єврейських звичаїв і традицій.

Берл Лазар – головний рабин Росії, народився в італійському Мілані 19 травня 1964 року. Він є представником любавічного хасидизму і має громадянство Росії. У 1999 році був обраний головним рабином Федерації єврейських громад Росії, а 2000 року – головним рабином Росії на з’їзді російських єврейських громад. Під його духовним піклуванням відбулося відродження єврейських громад у більш ніж 350 містах Росії та СНД. У Берла Лазара 13 дітей: п’ятеро синів та восьмеро доньок.

Авраам Вольф – головний рабин Одеси та півдня України з 1998 року. Народився 23 квітня 1970 року в місті Кірьят-Малахі в Ізраїлі. Здобув освіту в єшивах Єрусалима, Мігдаль ха-Емека та Нью-Йорка, служив в Армії оборони Ізраїлю. У 1992–1998 роках керував єврейською громадою Херсона. Сьогодні Вольф керує Одеською релігійною громадою «Шомрей Шабос».

Варто зазначити, що Берл Лазар не виступав із публічним засудженням російського вторгнення, але заявляв про готовність на все заради припинення російсько-української війни.

«Талмуд каже, що той, хто рятує життя однієї людини, – ніби вона врятувала весь світ, і ми цінуємо життя кожної людини. Тому ще раз я повторююсь: ми як єврейська громада – гадаю, не лише в Росії, а в усьому світі – готові робити все, щоб знайшлися якісь мирні рішення», – казав Берл Лазар на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у січні 2023 року.