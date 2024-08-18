Лукашенко заявив, що перекинув третину армії Білорусі до кордону з Україною

Білоруський диктатор вдався до нових залякувань

Білорусь перекинула майже третину своїх військ до кордону з Україною у відповідь на те, що там нібито перебуває понад 120 тисяч українських військових. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє «Белта».

«Бачачи їхню (України – ред.) агресивну політику, ми ввели туди і розмістили в певних точках – так, як це в разі війни, оборони було б, – наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи – «Альфа», «Алмаз» та інші – найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять», – сказав білоруський диктатор.

На його думку, в Україні на кордоні з Білоруссю перебувають у значній кількості українські війська, бо нібито думають, що «Путін знову буде наступати з території Білорусі».

«У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було», – стверджує Лукашенко.

Нагадаємо, що 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною.

Білоруські танки висунулися у бік кордону з Україною, — росЗМІ



Міноборони Білорусії повідомило, що підрозділи одного з механізованих з'єднань ЗС Білорусії приведені в готовність. pic.twitter.com/explAyovLy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 11, 2024

Утім, поряд із українським кордоном наші прикордонники не фіксують переміщення білоруської техніки чи особового складу.

Напередодні Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Раніше Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Згодом міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України. Як пише агентство, українській дипломатці «було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України».

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.

Між тим, ЗМІ спростували вигадку Лукашенка про порушення повітряного простору Білорусі