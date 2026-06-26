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Кримський міст опинився під атакою дронів: у черзі скупчилися 2800 авто

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кримський міст опинився під атакою дронів: у черзі скупчилися 2800 авто
На Кримському мосту виникли багатогодинні затори через атаку БпЛА
скриншот з відео

Російські ЗМІ заявляють про наймасованішу атаку безпілотників за рік, а водії змушені чекати проїзду годинами

Кримський міст опинився під масованою атакою безпілотників. На тлі повідомлень про роботу російської протиповітряної оборони перед мостом утворилися рекордні черги – проїзду очікують близько 2800 автомобілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними російського державного агентства ТАСС, яке посилається на Міноборони РФ, нічна атака українських безпілотників стала наймасованішою за останній рік.

Російські ЗМІ повідомляють, що безпілотники атакують район Кримського мосту, а в регіоні працюють сили протиповітряної оборони. На цьому тлі різко зросла кількість автомобілів, які очікують проїзду мостом у напрямку Росії.

З боку Керчі в черзі на ручний огляд перебувають близько 1800 транспортних засобів. Час очікування перевищує п'ять годин. Ще близько 1000 автомобілів стоять у черзі з боку Тамані. Там водіям доводиться чекати понад три години.

Інформації про можливі пошкодження Кримського мосту або наслідки атаки наразі немає. Російська влада офіційно ці повідомлення не коментувала.

Нагадаємо, у ніч проти 26 червня російські Telegram-канали та місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи в районі Керчі та поромної переправи. Також повідомлялося про роботу російської ППО над тимчасово окупованим Кримом.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

Теги: Крим дрон

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