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Дрони атакували окупований Крим: у Керчі пролунали вибухи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували окупований Крим: у Керчі пролунали вибухи
Дрони вдарили по Керчі
скриншот з відео (ілюстративне)

Місцеві жителі повідомили про запах гару після серії вибухів у районі Керченської поромної переправи

У ніч проти 26 червня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Зокрема, вибухи пролунали в районі Керчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією каналу, дрони, зокрема, прямували у бік Керчі. Вибухи було чути в районі Керченської поромної переправи.

Місцеві жителі також повідомили, що після вибухів у місті відчувався сильний запах гару. Інформації про можливі наслідки атаки або пошкодження станом на цей момент немає.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

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Теги: Крим дрон

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