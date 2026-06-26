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Окупаційна влада Криму запровадила надзвичайний стан (відео)

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Окупаційна влада Криму запровадила надзвичайний стан (відео)
фото з відкритих джерел, скриншот

Рішення пояснюють необхідністю «врегулювання економічних питань», однак у коментарях люди висловлюють занепокоєння

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що спільно з так званим «губернатором» Севастополя Михайлом Развожаєвим ухвалено рішення про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, пише «Главком».

За його словами, це рішення ухвалили «насамперед для упорядкування економічних питань». Він стверджує, що правовий режим НС нібито дозволяє оперативніше вирішувати завдання щодо забезпечення стабільної роботи всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення населення.

«Разом ми прорвемось!», – каже Аксьонов.

У відповідь на допис населення скаржаться та висловлює занепокоєння через запроваджені заходи й можливі наслідки для повсякденного життя та економічної ситуації. 

Окупаційна влада Криму запровадила надзвичайний стан (відео) фото 1
Окупаційна влада Криму запровадила надзвичайний стан (відео) фото 2

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням у Криму. До того ж розвідники отримали внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресорки. Окремо на території Білорусі зафіксовано заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

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Теги: надзвичайний стан криза Крим

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