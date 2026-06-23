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Буданов пояснив, чому Кремль панічно боїться європейського успіху України

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Буданов пояснив, чому Кремль панічно боїться європейського успіху України
Буданов назвав реформи та відданість демократії головною зброєю України проти російських інформаційних атак
фото: acebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов підкреслив, що попри повномасштабну війну Україна продовжує рух до Європейського Союзу

Успішне просування України до Європейського Союзу суперечить інтересам Кремля, тому Росія намагається дискредитувати цей процес за допомогою інформаційних операцій. Саме таку логіку російських дій пояснив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Відповідні оцінки містяться у дослідженні «Beyond the Battlefield: Russia's Information War Against Ukraine's European Future» від Центру протидії дезінформації.

У передмові до аналізу Кирило Буданов окреслив принципи, які, на його думку, допомагають протистояти дезінформації та інформаційному впливу Росії.

«Прихильність до демократії та послідовність у реформах – це наша потужна зброя проти будь-якої дезінформації», – зазначив керівник Офісу.

Буданов підкреслив, що попри повномасштабну війну Україна продовжує рух до Європейського Союзу, а євроінтеграція стала результатом послідовних зусиль українського суспільства.

«Європейська інтеграція України – це результат багаторічної праці, важких рішень та стійкості українського суспільства. Незважаючи на повномасштабну війну, Україна продовжує свій шлях до ЄС», – зауважив він.

Кирило Буданов наголосив, що важливу роль у протидії дезінформації відіграють підтримка міжнародних партнерів, розвиток аналітичних інструментів та спільна робота над підвищенням стійкості суспільства до інформаційних загроз.

Перед цим Буданов заявляв, що рішення про відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до ЄС є визнанням стійкості та незворотності європейського вибору нашої держави.

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Теги: росія Україна євроінтеграція Кирило Буданов Європа Європейський Союз пропаганда

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