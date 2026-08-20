Окупанти атакували критичну інфраструктуру столиці вперше за кілька місяців

Киян попередили про перебої у воопостачанні

Наслідки цілеспрямованого удару можуть відчути мешканці двох районів Києва – фахівці вже відновлюють пошкоджений об'єкт

Російські окупанти у другій половині дня 20 серпня цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури Києва. Подібний удар по критичній інфраструктурі столиці стався фактично вперше за кілька останніх місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови Віталія Кличка.

Унаслідок атаки було пошкоджено інфраструктуру, через що у частині столиці можуть виникнути проблеми з гарячим водопостачанням.

Зокрема, можливі перебої з подачею гарячої води у мешканців Деснянського та частини Дніпровського районів Києва. «Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури. Перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів», – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. Терміни повного завершення відновлювальних робіт поки не називаються.

Нагадаємо, цього ж дня у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотника на будівлю бізнес-центру загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Після падіння уламків БпЛА у приміщенні бізнес-центру виникла пожежа. На місце події прибули екстрені служби.

За попередніми даними, у будівлі виявили одного загиблого та двох постраждалих. Рятувальники продовжують обстежувати приміщення та проводити пошукові роботи.