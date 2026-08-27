Росія атакувала дев'ять регіонів України. Зеленський показав наслідки (фото)

Окупанти били по критичній інфраструктурі, житлових будинках та підприємствах

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки комбінованої російської атаки по регіонах та закликав партнерів посилити захист країни від балістичних ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, ліквідація наслідків атаки триває з ночі. Російські війська застосували безпілотники та балістичні ракети. Окупанти атакували критичну інфраструктуру у Полтавській, Сумській та Херсонській областях.

На Харківщині під ударами опинилися житлові будинки. У Краматорську керована авіаційна бомба влучила у багатоповерхівку. Підрозділам ДСНС вдалося врятувати чотирьох людей. У Запоріжжі постраждали троє людей, у Кривому Розі – двоє.

Також російські війська вдарили по житловій багатоповерхівці в Одесі. У Чубинському Київської області після атаки безпілотників виникли пожежі на підприємствах, до ліквідації наслідків залучили необхідні служби.

Наслідки російського удару по Сумській області фото: ДСНС

На Сумщині спалахнула пожежа після атаки Росії фото: ДСНС

Росія вдарила по Одещині під час масованої атаки фото: ДСНС

На Одещині пошкоджено освітній заклад фото: ДСНС

Зеленський наголосив, що Росія продовжує вкладати ресурси у виробництво ракет та розширення війни, тому Україні необхідне посилення протидії. Президент нагадав про ухвалені цього тижня рішення європейських союзників щодо посилення української ППО. З

а його словами, їх мають доповнити нові пакети захисту від балістики, передусім у межах ініціативи PURL. «Все, що посилює захист неба, фактично зберігає життя українців та українок щодня», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов попередив, що через зміну характеру російських атак українці можуть мати лише одну-дві хвилини, щоб дістатися безпечного місця після оголошення повітряної тривоги.

За його словами, особливу небезпеку становлять балістичні ракети та швидкісні реактивні безпілотники. Бескрестнов також припустив, що російські війська можуть зосередити удари на великих торговельних центрах, та закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.