Дві столиці – два прийоми: як Київ та Москва зустрічали посланців Трампа

Путін прийняв американців у Кремлі, тоді як Зеленський з'явився з ними у самому центрі Києва

З різницею в один день Стів Віткофф і Джаред Кушнер побували спочатку в Москві, а потім у Києві. В обох столицях посланці президента США Дональда Трампа приїхали говорити про завершення війни, однак зустрічали їх зовсім по-різному, повідомляє «Главком».

Москва: за кремлівськими стінами

5 вересня спецпосланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американська делегація прилетіла до урядового аеропорту Внуково-2, де її зустрів спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Зустріч посланців Трампа у Росії фото: Reuters

Після цього Віткофф, Кушнер і Дмитрієв разом залишили аеропорт та вирушили до центру російської столиці. До Путіна американці потрапили не одразу. Представники Трампа спершу вирушили на діловий обід із Кирилом Дмитрієвим, який тривав близько трьох із половиною годин.

Ще одна промовиста деталь московського прийому – місце, куди Віткоффа та Кушнера повезли перед переговорами з Путіним. На фотографіях біля ресторану було помітно вивіску з цинічним написом «Все для перемоги!».

Обід відбувся у ресторані з цинічною вивіскою фото: росЗМІ

Уже після цієї зустрічі посланців Трампа прийняв Путін у Кремлі. Зустріч відбулася в колишній парадній опочивальні Катерининської зали, відомій як Червона вітальня.

фото: Getty images

Київ: зустріч у серці столиці

Наступного дня, 6 вересня, Віткофф і Кушнер уперше прибули до України. До Києва вони дісталися вже не літаком, а потягом. На столичному залізничному вокзалі американських представників зустрічали керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Буданов привітав американську делегацію та анонсував «насичений день і важливі перемовини». Він також повідомив, що цього дня у Києві перебувають представники Франції, Великої Британії та Німеччини.

Контраст помітний і в тому, як лідери двох країн приймали американських представників. Путін провів переговори з Віткоффом і Кушнером за стінами Кремля. Що й не дивно з огляду на його параною щодо власної безпеки: російський диктатор роками користується посиленими заходами охорони, а ЗМІ неодноразово повідомляли про його бункери та спеціальні резиденції.

Зеленський натомість з'явився разом з американськими гостями просто в центрі Києва – президент та делегація відвідали Софію Київську.

Показово, що лише за два дні до візиту Віткоффа та Кушнера територія Національного заповідника «Софія Київська», де Зеленський приймав американських гостей, постраждала внаслідок російської атаки. Вибухова хвиля пошкодила Будинок консисторії XVIII століття. Сам Софійський собор, який відвідала делегація, тоді не постраждав.

Американська делегація відвідала Софію Київську фото: ОП

Зеленський та посланці президента США у центрі Києва фото: ОП

Що передувало переговорам у Києві?

Зазначимо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер до цього неодноразово відвідували Росію та проводили переговори з російською стороною, тоді як до України вони прибули вперше. Очікувалося, що американські представники здійснять свій перший візит до Києва ще на День Незалежності України, 24 серпня, однак цього не сталося на тлі активізації російських ударів.

Перед зустріччю 6 вересня президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна готова до конструктивної розмови та зацікавлена у наближенні завершення війни. За його словами, українська сторона підготувала власні пропозиції, а ключовими питаннями залишаються досягнення миру, гарантії безпеки та «достойний характер повоєнного миру».

Глава держави також розповів, що Україна готувалася прийняти Віткоффа та Кушнера в аеропорту. Однак через російські удари американські представники не змогли прибути літаком і дісталися Києва потягом.

Перед візитом американських представників Україна запропонувала Росії тимчасово припинити повітряні удари, щоб створити умови для переговорів. Згодом Київ запропонував розширити цю домовленість і на бойові дії безпосередньо на фронті. Відповіді від російської сторони Україна не отримала.

Пізніше Кремль заявив, що Володимир Путін наказав російським військам на три доби утриматися від ударів по Києву. Водночас Москва не погодилася на ширше припинення вогню, якого пропонувала українська сторона. При цьому російські війська продовжили атакувати Київську область та інші регіони України.