Путін потрапив у конфуз під час спілкування із дитиною в окноцентрі (відео)

Не допомогли навіть погрози залишити хлопчика без телефона на два дні

Дитина не виявила жодного бажання спілкуватись з диктатором

Президент РФ Путін відвідав центр дитячої онкології, де потрапив у черговий конфуз. Замість спілкування із російським диктатором хворий хлопчик сховався під ковдру.

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На відео можна побачити, як Путін зайшов до палати до хворого хлопчика, але той заховався з головою під ковдру. Незважаючи на це, непрохані гості намагаються примусити дитину до спілкування.

«Він просто стидається», – заявила мама хлопчика та намагалась стягти ковдру з ліжка.

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Диктатор намагався якось викрутитись з ситуації та почергово звертався то до хлопчика, то до його мами, але все ніяк не міг знайти теми для розмови.

«Не соромся. Не треба соромитися. Як тебе звуть? З-під ковдри скажи. В які ігри граєш на телефоні. Мама тобі дає бавитися телефоном? Ну, не сердься», – каже Путін.

У відповідь хлопчик каже, що «не соромиться», після чого весь час мовчить, незважаючи на погрози матері залишити його без телефона та улюбленої гри на два дні. Наприкінці відео, коли жінка все розповідає про дитину, попри її згоду, вона погрожує матері маленьким кулачком.

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Варто зазначити, що це далеко не перший конфуз Путіна з дітьми – вони чомусь починають плакати чи відвертатися від диктатора. Незважаючи на це, президент РФ продовжує постійно робити фото та відео з підростаючим поколінням, але, стверджують політологи, робить він це для того, аби підняти свій низький рейтинг.