Екіпаж Superjet приземлився в «Шереметьєво» з повним баком через втрату зв'язку



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Літак Superjet-100 у неділю здійснив аварійну посадку у московському аеропорту «Шереметьєво» і загорівся

Після зльоту літак провів в повітрі близько 20 хвилин

Екіпаж аварійного літака Superjet був змушений приземлитися, не скинувши палива, тому що зв'язок з диспетчерами було повністю втрачено.

Про це повідомило «Интерфаксу» джерело, знайоме з ситуацією.

«Літак здійснив аварійну посадку з баками повними палива, тому що після зльоту він провів в повітрі близько 20 хвилин. Це був вимушений захід, тому що зв'язку з диспетчерами у пілотів не було, і здійснювати маневри над Москвою, виробляючи паливо, було небезпечно», - сказав співрозмовник агентства.

Як відомо, із 78 осіб, які перебували на борту літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту «Шереметьєво», загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.

За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США.

Слідство розглядає різні версії події

Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

За інформацією ЗМІ, загоряння на борту літака сталося під час того, як задня стійка шасі зруйнувалася від удару об землю.

На борту літака перебували 73 пасажири.

Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.