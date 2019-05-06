Екіпаж Superjet приземлився в «Шереметьєво» з повним баком через втрату зв'язку
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Після зльоту літак провів в повітрі близько 20 хвилин
Екіпаж аварійного літака Superjet був змушений приземлитися, не скинувши палива, тому що зв'язок з диспетчерами було повністю втрачено.
Про це повідомило «Интерфаксу» джерело, знайоме з ситуацією.
«Літак здійснив аварійну посадку з баками повними палива, тому що після зльоту він провів в повітрі близько 20 хвилин. Це був вимушений захід, тому що зв'язку з диспетчерами у пілотів не було, і здійснювати маневри над Москвою, виробляючи паливо, було небезпечно», - сказав співрозмовник агентства.
Як відомо, із 78 осіб, які перебували на борту літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту «Шереметьєво», загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.
За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США.
Слідство розглядає різні версії події
Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.
Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.
За інформацією ЗМІ, загоряння на борту літака сталося під час того, як задня стійка шасі зруйнувалася від удару об землю.
На борту літака перебували 73 пасажири.
Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.
Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.