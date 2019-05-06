  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Екіпаж Superjet приземлився в «Шереметьєво» з повним баком через втрату зв'язку

    • Розсилка
    Літак Superjet-100 у неділю здійснив аварійну посадку у московському аеропорту &laquo;Шереметьєво&raquo; і загорівся - Екіпаж Superjet приземлився в «Шереметьєво» з повним баком через втрату зв'язку
    Літак Superjet-100 у неділю здійснив аварійну посадку у московському аеропорту «Шереметьєво» і загорівся

    Після зльоту літак провів в повітрі близько 20 хвилин

    Екіпаж аварійного літака Superjet був змушений приземлитися, не скинувши палива, тому що зв'язок з диспетчерами було повністю втрачено.

    Про це повідомило «Интерфаксу» джерело, знайоме з ситуацією.

    «Літак здійснив аварійну посадку з баками повними палива, тому що після зльоту він провів в повітрі близько 20 хвилин. Це був вимушений захід, тому що зв'язку з диспетчерами у пілотів не було, і здійснювати маневри над Москвою, виробляючи паливо, було небезпечно», - сказав співрозмовник агентства.

    Як відомо, із 78 осіб, які перебували на борту літака Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту «Шереметьєво», загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.

    За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США.

    Слідство розглядає різні версії події 

    Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

    За інформацією ЗМІ, загоряння на борту літака сталося під час того, як задня стійка шасі зруйнувалася від удару об землю.

    На борту літака перебували 73 пасажири.

    Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

    Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.

    Дивіться також :
      Читайте також
      Росія авіакатастрофа лайнер літак аеропорт
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ