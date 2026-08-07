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РФ вдарила по Дніпропетровщині: загорілися склади логістичної компанії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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РФ вдарила по Дніпропетровщині: загорілися склади логістичної компанії
Ворог знову завдав удару по складах у Дніпровському районі
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Окупанти вдарили двічі по Дніпропетровщині 

Російські окупаційні війська двічі вдарили по Дніпровському району. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає «Главком».

За його словами, внаслідок першої атаки виникла пожежа, проте, за попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Невдовзі ворог знову завдав удару – вогонь охопив склади логістичної компанії.

«Ворог знову завдав удару. Зайнялися склади логістичної компанії у Дніпровському районі. Інформація про постраждалих уточнюється», – зазначив очільник ОВА.

Водночас у мережі зазначають, що обидва ворожі удари прийшлися в одне й те саме місце. 

Як відомо, російський удар по Павлограду знищив сортувальне депо «Укрпошти» та місце базування пересувних відділень. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За його словами, жертвами російського удару стали дві співробітниці компанії – Оля та Оля. Ще один працівник, механік підприємства, дістав поранення. 

Нагадаємо, у червні 2026 року під час ворожої атаки на Київ російські окупанти повністю зруйнували будівлю колишнього відділення «Укрпошти» у Деснянському районі. Об'єкт не працював уже два роки, тому всередині не було ні людей, ні посилок. 

Раніше того ж місяця ворог частково зруйнував логістичний хаб компанії у Харкові, після чого російська пропаганда цинічно збрехала про знищення «складу боєприпасів». 

Загалом від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. На початку серпня під ударами опинилися логістичні об'єкти найбільших українських компаній.

Теги: Дніпропетровщина пожежа війна

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