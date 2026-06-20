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Президент Євроради пояснив, навіщо ЄС знадобився діалог із Москвою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент Євроради пояснив, навіщо ЄС знадобився діалог із Москвою
Президент Європади Антоніу Кошта захистив ідею дипломатичного каналу ЄС із Росією
фото: Reuters

Попри скепсис Парижа та Берліна, Антоніу Кошта хоче створити канал зв’язку для прямих контактів із Кремлем

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснив свою ініціативу щодо можливого відкриття дипломатичного каналу між Європейським Союзом і Росією. За його словами, такий механізм потрібен не для переговорів замість України, а для того, щоб ЄС міг безпосередньо отримувати сигнали від Москви та доносити власну позицію. Про це повідомляє «Главком».

Під час пресконференції після засідання Європейської ради у Брюсселі Кошта відповів на закиди щодо того, що почав вивчати можливість контактів із Росією без попереднього погодження з усіма країнами-членами ЄС.

За його словами, під час обговорення між лідерами вдалося усунути непорозуміння навколо цієї ініціативи. «Європейський Союз на боці України. Ми з Україною під час війни, і ми будемо з Україною після війни», — наголосив президент Європейської ради.

Водночас Кошта визнав, що наразі немає переконливих ознак готовності Росії до предметних переговорів. Попри це, він заявив про необхідність підтримувати власний дипломатичний канал, який дозволить Євросоюзу самостійно оцінювати позицію Кремля та передавати Москві спільну європейську позицію.

Кошта також наголосив, що жоден міжнародний майданчик не може представляти інтереси України замість самої України. «Звичайно, Коаліція охочих та її лідери також мають відігравати свою роль у питаннях гарантій безпеки. Водночас інтереси Європейського Союзу повинні захищати інституції ЄС відповідно до договорів Союзу», — заявив він.

Президент Євроради додав, що працює над цим питанням у тісній координації з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Сама фон дер Ляєн під час тієї ж пресконференції заявила, що Україна та Європа прагнуть завершення війни, тоді як Росія продовжує робити ставку на силовий сценарій.

Вона також підкреслила, що ключова роль у будь-яких переговорах має належати Києву, а Європейський Союз продовжить підтримувати Україну.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта зіткнувся з критикою з боку низки держав ЄС після того, як стало відомо про контакти його команди з представниками Кремля. Найбільше невдоволення висловили країни Балтії, які заявили, що не були поінформовані про такі переговори.

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Теги: росія Європейський Союз переговори

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