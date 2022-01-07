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    Думки вголос

    Усі диктатори однакові – за потреби готові нищити власний народ

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

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    Ситуація в Алмати далека від нормальної - Усі диктатори однакові – за потреби готові нищити власний народ
    Ситуація в Алмати далека від нормальної
    фото: orda.kz

    Суверенітет Казахстану – під великим питанням

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    Трагически продолжают развиваться события в Казахстане – поступает информация уже о сотнях убитых среди протестующих, началась сегодня и фактическая оккупация страны так называемыми силами ОДКБ, что в реальности означает передачу части суверенитета Казахстана Кремлю.

    Позорным на этом фоне выглядит поведение армянского лидера Никола Пашиняна, принявшего деятельное участие в реализации плана российского диктатора по оккупации Казахстана, став, тем самым, соучастником сегодняшних массовых убийств.

    То обстоятельство, что Пашинян пришёл к власти в результате мирной революции, делает его действия особо циничными. Невозможно купить безопасность собственного народа ценой крови других народов.

    На протяжении многих лет от западных «политиков – прагматиков» мы слышали рассказы про стабильный назарбаевский Казахстан. Впрочем, не будем забывать, что прославление «просвещенной диктатуры» Назарбаева зачастую имело под собой солидное материальное основание.

    Сегодня же, наблюдая за кадрами расстрела протестующих, мы в очередной раз видим подтверждение того факта, что по своей сути все диктатуры одинаковы – при возникновении угрозы потери власти, диктаторы готовы истреблять своих сограждан всеми доступными средствами.

    Отдельной строкой должно идти напоминание «либеральной российской общественности», третий десяток лет с замиранием сердца ожидающей эволюции путинского режима – каждый лишний год пребывания диктатора у власти приводит к значительному увеличению жертв при его свержении.

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    Джерело: блог Гаррі Каспарова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія армія Казахстан протест
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    Усі диктатори однакові – за потреби готові нищити власний народ