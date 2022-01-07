Усі диктатори однакові – за потреби готові нищити власний народ

Суверенітет Казахстану – під великим питанням

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Трагически продолжают развиваться события в Казахстане – поступает информация уже о сотнях убитых среди протестующих, началась сегодня и фактическая оккупация страны так называемыми силами ОДКБ, что в реальности означает передачу части суверенитета Казахстана Кремлю.

Позорным на этом фоне выглядит поведение армянского лидера Никола Пашиняна, принявшего деятельное участие в реализации плана российского диктатора по оккупации Казахстана, став, тем самым, соучастником сегодняшних массовых убийств.

То обстоятельство, что Пашинян пришёл к власти в результате мирной революции, делает его действия особо циничными. Невозможно купить безопасность собственного народа ценой крови других народов.

На протяжении многих лет от западных «политиков – прагматиков» мы слышали рассказы про стабильный назарбаевский Казахстан. Впрочем, не будем забывать, что прославление «просвещенной диктатуры» Назарбаева зачастую имело под собой солидное материальное основание.

Сегодня же, наблюдая за кадрами расстрела протестующих, мы в очередной раз видим подтверждение того факта, что по своей сути все диктатуры одинаковы – при возникновении угрозы потери власти, диктаторы готовы истреблять своих сограждан всеми доступными средствами.

Отдельной строкой должно идти напоминание «либеральной российской общественности», третий десяток лет с замиранием сердца ожидающей эволюции путинского режима – каждый лишний год пребывания диктатора у власти приводит к значительному увеличению жертв при его свержении.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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