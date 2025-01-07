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ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колісниківки на Харківщині – DeepState

Ірина Бура
glavcom.ua
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ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колісниківки на Харківщині – DeepState
Більш критичною є ситуація біля Лозової і Першотравневого
фото з відкритих джерел

Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку та не дати московитам розширювати зону контролю вздовж Осколу

У вівторок, 7 січня, стало відомо, що українські війська зуміли стабілізувати ситуацію в районі населених пунктів Кругляківка та Колісниківка Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.

За інформацією аналітиків, ситуація доволі спокійна.

«Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку та не дати московитам розширювати зону контролю вздовж Осколу. Навіть після досить масованого механізованого штурму на Загризове ка**пам не вдалося закріпитися, адже українські військові знищили як техніку, так і особовий склад, який порозбігався по посадках», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більш критичною є ситуація біля Лозової, на якій ворог постійно чинить тиск, окуповується і намагається продовжувати розвивати свій успіх. Так само важко зараз в районі Першотравневого, де противник не припиняє свій тиск у напрямку Копанок.

Нагадаємо, ЗСУ контролюють фактично всю територію Часового Яру Донецької області. Про це повідомив речник оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Окрім того, росіянам не вдається взяти місто Покровськ у кліщі, хоча вони намагаються «просочитися» малими групами.

Також сили РФ намагаються «послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно», повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

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Теги: росіяни окупанти війна Харківщина Покровськ ворог місто військові

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