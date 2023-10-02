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Олексій Гончаренко Народний депутат

Ситуація в Конгресі США. Тривожний дзвіночок для України

glavcom.ua
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України
фото з відкритих джерел

Потрібно організовувати та залучати в нашу інформаційну компанію військове лоббі в США

США наш ключовий союзник. Без підтримки США шансів встояти у нас практично немає. Те, що відбулось вчора в Конгресі вже не просто дзвінок, це вже колокол. Потрібно міняти стратегію. Потрібно діяти інакше.

Що варто робити?

  1. Створити пул парламентських делегацій, які мають постійно знаходитись в Вашингтоні. Проводити зустрічі. Говорити. Виступати на телеканалах. І так, там мають бути не тільки Слуги народу
  2. Створити групи з депутатів і відправити їх по всім Штатам. Потрібно проїхати всі Штати. Виступити в їх Конграсах. Піти на ефіри. Неформально спілкуватись і переконувати про підтримку. Особливо! потрібно приділити увагу тим штатам де активніше всього Конгресмени виступають проти підтримки України.
  3. Змінити інформаційну політику. Ми програємо в США, тому що ми почали програвати там інформаційно. Це проблема. Потрібно ще активніше включатись в інформаційну війну. Не ютуб-каналом The Gaze з триста переглядами, а в реальну інформаційну кампанію.
  4. Потрібно говорити з США мовою грошей. Які вигоди будуть від перемоги України? Що отримає США? Що отримають американські платники податків? Чому саме Україна?
  5. Потрібно пропонувати військове співробітництво на роки. США воюють постійно. Ми можемо допомогти і в цьому. Ми готові бути союзниками США в усіх військових операціях сильніше ніж Британія.
  6. Потрібно організовувати та залучати в нашу інформаційну компанію військове лоббі в США. Виробники зброї найбільш зацікавлені в виділенні допомоги Україні. А це найбільші та потужніші компанії США з сотнями тисяч працівників. Нам потрібна координація з ними.

Я все це пропонував і озвучував, ще рік тому. Але мене не чули. І грались в свої ігри з забороною парламентської дипломатії і з роздумами про президентську державу. Догрались? Тепер давайте виправляти ситуацію.

Нам не можна програти. Не можна.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бюджет США Україна

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Олексій Гончаренко

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