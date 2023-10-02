Ситуація в Конгресі США. Тривожний дзвіночок для України
Потрібно організовувати та залучати в нашу інформаційну компанію військове лоббі в США
США наш ключовий союзник. Без підтримки США шансів встояти у нас практично немає. Те, що відбулось вчора в Конгресі вже не просто дзвінок, це вже колокол. Потрібно міняти стратегію. Потрібно діяти інакше.
Що варто робити?
- Створити пул парламентських делегацій, які мають постійно знаходитись в Вашингтоні. Проводити зустрічі. Говорити. Виступати на телеканалах. І так, там мають бути не тільки Слуги народу
- Створити групи з депутатів і відправити їх по всім Штатам. Потрібно проїхати всі Штати. Виступити в їх Конграсах. Піти на ефіри. Неформально спілкуватись і переконувати про підтримку. Особливо! потрібно приділити увагу тим штатам де активніше всього Конгресмени виступають проти підтримки України.
- Змінити інформаційну політику. Ми програємо в США, тому що ми почали програвати там інформаційно. Це проблема. Потрібно ще активніше включатись в інформаційну війну. Не ютуб-каналом The Gaze з триста переглядами, а в реальну інформаційну кампанію.
- Потрібно говорити з США мовою грошей. Які вигоди будуть від перемоги України? Що отримає США? Що отримають американські платники податків? Чому саме Україна?
- Потрібно пропонувати військове співробітництво на роки. США воюють постійно. Ми можемо допомогти і в цьому. Ми готові бути союзниками США в усіх військових операціях сильніше ніж Британія.
- Потрібно організовувати та залучати в нашу інформаційну компанію військове лоббі в США. Виробники зброї найбільш зацікавлені в виділенні допомоги Україні. А це найбільші та потужніші компанії США з сотнями тисяч працівників. Нам потрібна координація з ними.
Я все це пропонував і озвучував, ще рік тому. Але мене не чули. І грались в свої ігри з забороною парламентської дипломатії і з роздумами про президентську державу. Догрались? Тепер давайте виправляти ситуацію.
Нам не можна програти. Не можна.
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