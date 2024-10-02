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Розширення співпраці між Китаєм та РФ. Сі Цзіньпін дав обіцянку Путіну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Розширення співпраці між Китаєм та РФ. Сі Цзіньпін дав обіцянку Путіну
Сі Цзіньпін заявив, що Китай разом із Росією робитиме внесок у підтримання стабільності у світі
фото з відкритих джерел

Сі Цзіньпін вважає, що практична співпраця між Китаєм та Росією досягла чудових результатів

Голова КНР Сі Цзіньпін запевнив російського диктатора Володимира Путіна в готовності Китаю розширювати всебічне співробітництво з РФ, а також спільно з Росією робити внесок у підтримання стабільності на планеті. Про це йдеться на сайті китайського МЗС.

Китайський лідер привітав Путіна з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

«Я надаю великого значення розвитку китайсько-російських відносин і готовий працювати з президентом Путіним, щоб… постійно розширювати всебічне співробітництво між Китаєм і Росією… та продовжувати робити внесок у підтримання миру і стабільності на планеті», – написав він.

Сі Цзіньпін додав, що Китай і Росія є світовими державами та великими країнами, що розвиваються, політична взаємна довіра між якими продовжує зміцнюватись, а їх практична співпраця досягла чудових результатів.

Як зазначило китайське зовнішньополітичне відомство, Путін назвав сучасні російсько-китайські відносини такими, що перебувають на рекордно високому рівні за всю історію.

За словами очільника Кремля, Росія і Китай активно співпрацюють у різних сферах, ефективно взаємодіють у міжнародних та регіональних справах і він вірить, що «російсько-китайське всеосяжне стратегічне партнерство продовжуватиме зміцнюватись та сприяти безпеці і стабільності в Євразії та світі».

Як повідомлялося, на Заході вважають, що отримали докази таємного постачання зброї до Росії з Китаю. Такі дії КНР можуть означати ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.

Нагадаємо, представник Китаю, міністр закордонних справ Ван І, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, заявив, що Китай підтримує мирне врегулювання війни в Україні. Він підкреслив необхідність уникнення розширення бойових дій та наголосив на важливості переговорів для досягнення стабільного миру.

До слова, Китай разом із країнами Глобального Півдня планує створити платформу «Друзі Миру», яка займатиметься «політичним врегулюванням українського питання».

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Теги: Китай росія Сі Цзіньпін путін

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