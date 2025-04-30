Як Путін вигадав «героїчну оборону Мінська»

Російського диктатора в мережі викрили одразу

Путін, виступаючи у Волгограді разом із Лукашенком, згадав «героїчну оборону Мінська». Насправді це – відверта містифікація. Жодної оборони Мінська не було. Місто було захоплене вже через чотири дні після початку нападу гітлерівської Німеччини на СРСР. Навіть Львів тримався довше – шість днів.

Тому брехню Путіна в мережі викрили одразу. Багато хто звернув увагу, що він свідомо уникає згадки про Київ – місто, яке справді героїчно обороняли. Але якщо дослухати виступ до кінця, стає зрозуміло, що замовчування Києва – не випадковість.

Путін сказав дослівно: «Вшановуємо героїв оборони наших міст – Мінська, Ленінграда, Севастополя». Києва серед «наших міст» немає. І це – добре. Це означає, що навіть для Путіна Київ – не російське місто.

А от коли він згадує Севастополь як «російське місто», це вже свідома маніпуляція. Севастополь не російський – він просто тимчасово окупований.

Але як би не перекручував історію кремлівський диктатор, вигаданої «героїчної оборони Мінська», якою він намагається вразити світ, не існувало ніколи.