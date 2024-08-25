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У Німеччині поліцейські затримали підозрюваного у нападі з ножем на фестивалі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Німеччині поліцейські затримали підозрюваного у нападі з ножем на фестивалі
В міністерстві внутрішніх справ ФРН заявили, що мають підозрюваного, пошуки якого тривали весь день
фото з відкритих джерел

За даними німецького видання, ймовірний нападник сам здався патрульним поліцейським

У Німеччині затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні нападу з ножем на відвідувачів фестивалю у місті Золінген. Інцидент стався ввечері 23 серпня. Про це пише  Der Spiegel.

Ймовірний нападник, сирієць на ім'я Ісса аль Х., сам здався патрульним поліцейським. На момент затримання його одяг був брудним і закривавленим.

Зазначається, що з моменту нападу у фестивалі на ринковій площі Фронхоф і до затримання підозрюваного минула більш ніж доба. Цей час представники правоохоронних органів йшли «за гарячою слідом».

Міністерство внутрішніх справ ФРН підтвердило арешт і заявило про виявлення доказів, які вказують на причетність затриманого до нападу.

Також було проведено обшук житла для біженців у Золінгені, де, ймовірно, проживав підозрюваний.

Нагадаємо, напад на фестивалі в Німеччині: є загиблі та поранені.

До слова, Німеччина планує продовжувати надавати значну підтримку Україні, зокрема за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро в рамках «Групи семи» (G7). Про це повідомив  канцлер Німеччини Олафа Шольца в соціальній мережі Х.

Раніше повідомлялося, що Німеччина могла б заощадити від 30 до 50 млрд євро за рахунок

Нагадаємо, У Лейпцигу сталася пожежа на оглядовому колесі: постраждали понад 30 людей.

Також Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України

Читайте також: Німеччина відреагувала на бої у Курській області 
Теги: обшук Німеччина арешт

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