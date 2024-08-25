У Німеччині поліцейські затримали підозрюваного у нападі з ножем на фестивалі

В міністерстві внутрішніх справ ФРН заявили, що мають підозрюваного, пошуки якого тривали весь день

За даними німецького видання, ймовірний нападник сам здався патрульним поліцейським

У Німеччині затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні нападу з ножем на відвідувачів фестивалю у місті Золінген. Інцидент стався ввечері 23 серпня. Про це пише Der Spiegel.

Ймовірний нападник, сирієць на ім'я Ісса аль Х., сам здався патрульним поліцейським. На момент затримання його одяг був брудним і закривавленим.

Зазначається, що з моменту нападу у фестивалі на ринковій площі Фронхоф і до затримання підозрюваного минула більш ніж доба. Цей час представники правоохоронних органів йшли «за гарячою слідом».

Міністерство внутрішніх справ ФРН підтвердило арешт і заявило про виявлення доказів, які вказують на причетність затриманого до нападу.

Також було проведено обшук житла для біженців у Золінгені, де, ймовірно, проживав підозрюваний.

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